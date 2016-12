Gheorghe Slabu se gîndeşte la retragere

Înfrîngerea de la Baia Mare, scor 21-28, înregistrată sîmbătă de CS Tomis Constanţa, a produs din nou un val de nemulţumiri în rîndul oficialilor constănţeni. În ciuda achiziţiilor numeroase şi a unui lot ce numără nu mai puţin de 20 de jucătoare, echipa de pe litoral pare că nu se regăseşte, obţinînd în cele cinci etape disputate pînă acum doar patru puncte. Balanţa negativă înregistrată de echipă în acest debut de campionat, dar şi locul nouă ocupat în prezent de CS Tomis, l-au nemulţumit pe preşedintele clubului, Gheorghe Slabu. „Sînt extrem de dezamăgit. Nu ştiu ce se întîmplă cu echipa. Indiferent de ce probleme sînt, atitudinea fetelor lasă de dorit. În momentul în care tu exersezi 21 de scheme la antrenament, iar în meci nu faci niciuna, cred că este o problemă de atitudine. Pentru mine meciul de la Baia Mare a fost unul foarte ruşinos. L-am vizionat alături de nişte prieteni şi viitori sponsori pentru echipă şi pur şi simplu mi s-a făcut ruşine. Nu pot să cred că pe banii mei am ajuns să mă îmbolnăvesc. Cînd am preluat echipa am vrut să fac ceva pentru handbalul românesc şi constănţean, nu să ajung ruşinea oraşului. Mă gîndesc să mă retrag. Nu vreau să mă îmbolnăvesc”, a spus, supărat, Slabu. Nu numai înfrîngerea suferită în faţa celor de la HCM Baia Mare l-a deranjat pe oficialul clubului constănţean, dar şi rezultatele înregistrate în partidele amicale, unde Tomisul a oscilat între meciuri bune şi unele extrem de slabe. „Nu cred că este normal ca o echipă care are probleme de efectiv, aşa cum este Buzăul, poate să te bată. Fie chiar şi într-o partidă amicală. Ele au jucat cu dorinţă şi ambiţie, pe cînd noi nu am reuşit să le învingem nici cu titularele. Este inadmisibil”, a mai spus Slabu, care nu a anunţat pentru moment vreo sancţiune. Altfel, ajunsă duminică la Constanţa, echipa şi-a reluat ieri antrenamentele, urmînd ca sîmbătă, în Sala Sporturilor, de la ora 11.00, să primească vizita nou-promovatei Universitatea Reşiţa.