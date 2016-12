Ghișeele SPIT Constanța, închise în timpul grevei funcționarilor

08:31:26 / 29 Aprilie 2015

un cetatean

va fi greva sau o zi libera cumulata cu 1 mai? nu am vazut greva cad boc si basescu au taiat salariile cu 25%, nu am vazut grva cand s-a marit TVA la 24 %, nu am vazut grva cand te duci la ghiseu si te trateaza ca pe un sclav, uitand ca de fapt sunt in slujba cetateanului, nu invers, nu am vazut greva cand te trateaza cu sictir, etc. astia sunt functionarii publici.