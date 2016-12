Ghiță, la portița DNA

Deputatul Sebastian Ghiță a intrat din nou în vizorul DNA. Procurorii au extins, ieri, urmărirea penală în cazul său în dosarul Hidro Prahova. Ghiță este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani, evaziune fiscală, coruperea alegătorilor, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia de deputat. Concret, deputatul este acuzat că ar fi dat 350.000 de euro pentru ca alegători din Republica Moldova să îl voteze pe Victor Ponta la prezidenţialele din 2014. După ce a ieșit de la audieri, Ghiță a declarat că procurorii DNA au luat o serie de măsuri dure faţă de el. El nu are voie să plece din Ploieşti, nu trebuie să-şi exercite funcţia de parlamentar (acest lucru fiind în premieră), are sechestru pe toată averea şi nu are voie să ia legătura cu Ponta. Parlamentarul a susţinut că acest dosar penal este unul politic, care vizează ”dărâmarea Guvernului”.

Discuțiile pe seama lui Ghiță devin interesante atunci când vorbim de averea sa. Deputatul are, potrivit ultimei declarații de avere, trei terenuri și o casă în Ploiești, ceasuri, bijuterii și obiecte de artă de 17 milioane de euro, un fond de investiții de 18 milioane de euro, însă nu mai este menționat un cont cu 5,5 milioane dolari pe care îl declara în 2014. De asemenea, Ghiță precizează că a acordat două împrumuturi în nume personal, unul în valoare de 90.300.000 de euro, iar altul de 9.000.000 de dolari.