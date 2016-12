Ghica şi Danileţ, daţi afară din CSM

Procedura de revocare din funcţiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a judecătorilor Alina Ghica şi Cristi Danileţ a iscat discuţii aprinse, ieri, în plenul Consiliului. Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale magistraţilor au criticat decizia CSM de a ignora voinţa a peste 1.600 de magistraţi, care au votat, în urmă cu mai bine de o lună, pentru revocarea lui Danileţ şi Ghica. Cei doi judecători au stârnit nemulţumirea colegilor lor din ţară din cauza prestaţiilor pe care le-au avut în cadrul CSM, dar şi pentru că, prin voturile lor, „au ajutat\" ca un procuror, Oana Schmidt-Hăineală, să devină şef al Justiţiei. Prin prisma deciziilor pe care le-au luat ca membri ai CSM, Ghica şi Danileţ au fost deseori asociaţi de mass-media cu regimul Băsescu, fiind catalogaţi drept partizani ai şefului statului.

AMENINŢAT Primul care a prezentat un punct de vedere în faţa Plenului CSM a fost Cristi Danileţ. El a susţinut că procedura privind revocarea sa din funcţie s-a desfăşurat cu încălcarea unor dispoziţii legale, astfel că solicitarea nu poate fi decât respinsă. El a invocat ca argumente numărul insuficient de hotărâri ale Judecătoriilor pentru revocarea sa şi faptul că, în unele cazuri, hotărârile Adunărilor Generale ale judecătorilor au fost nelegale. Danileţ a mai spus că, în sesizările de revocare trimise CSM de către Judecătorii, trebuiau prezentate faptele de care este acuzat şi atribuţiile încălcate de el ca membru al CSM. El a afirmat că mai mulţi colegi l-au ameninţat încă din decembrie anul trecut că va fi revocat din CSM dacă va vota diferit faţă de Secţia de Judecători a Consiliului, dar şi-a asumat acest vot şi nu regretă.

UN NOU VICEPREŞEDINTE La finalul discuţiilor, membrii CSM au votat pentru revocarea Alinei Ghica şi a lui Cristi Danileţ. Cei doi au fost daţi afară din CSM, iar funcţia de vicepreşedinte al Consiliului, pentru care îşi depuseseră candidaturile înainte de declanşarea scandalului, a rămas vacantă. Ieri, Plenul CSM l-a ales în postul de vice al CSM pe judecătorul Adrian Bordea, reprezentantul magistraţilor instanţei supreme în cadrul Consiliului.

PROTEST În timp ce şedinţa CSM era în plină desfăşurare, mai multe Judecătorii din ţară au protestat faţă de nerespectarea hotărârii magistraţilor de a-i da afară din Consiliu pe Ghica şi Danileţ în termen de 15 zile de la luarea deciziei majoritare. La Judecătoria Constanţa au fost suspendate şedinţele de judecată între orele 08.30-09.30. Preşedinţii de complete au intrat în săli, i-au anunţat pe justiţiabili că procesele vor începe mai târziu cu o oră din cauza unor probleme la CSM şi au părăsit încăperile. Unii oameni au înţeles că protestul este justificat şi le-au luat apărarea judecătorilor „pentru că fiecare are necazurile lui”. Alţii însă au fost foarte revoltaţi de întârziere, mai ales că habar nu aveau ce se întâmplă. „Nu ştiu de ce protestează, nu mă interesează, nu au dreptate. Justiţia nu trebuie să facă grevă, trebuie să facă dreptate. Eu am fost tâlhărit, mi-a fost spart capul şi sunt nevoit să îmi pierd timpul aici, iar mama mea este bolnavă acasă. Nu am pomenit aşa ceva!”, a declarat Hristu Buţu.