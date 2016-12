Procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, ieri, că Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) lucrează la „un ghid de bune practici” pentru investigatorii sub acoperire. Acesta va fi distribuit Parchetelor din ţară deoarece s-a observat că procurorii care nu au mai folosit acest instrument probatoriu „sunt reticenţi” în privinţa acestuia. „Întotdeauna te sperii de ceea ce nu ştii foarte bine şi de aceea este bine ca experienţa colegilor de la DIICOT şi DNA să fie împărtăşită şi celorlalţi”, a afirmat Kovesi. Procurorul general a adăugat că o problemă care s-a ridicat în cazul folosirii investigatorilor sub acoperire este legată de provocarea de fapte penale de către investigatorii sub acoperire, fapt interzis de lege. Procurorul general a afirmat că nu a întâlnit astfel de cazuri în practica judiciară. „Problema care s-a pus în literatura de specialitate a fost de provocare. În cadrul întâlnirilor profesionale pe care noi le-am avut cu DGA-ul pe mica corupţie am discutat această problemă şi le-am cerut colegilor să fie foarte atenţi pentru că trebuie să evităm aceste situaţii de provocare, este interzis să provoci comiterea unei fapte penale. Cel mai des, acest mijloc probatoriu este uzitat de către structurile specializate ale DIICOT şi DNA. Eu am urmărit cu foarte mare atenţie soluţiile care s-au dispus în aceste cauze. Nu îmi amintesc să fi existat vreo soluţie în care judecătorul să fi decis că investigatorul sub acoperire a provocat fapta\", a conchis Laura Codruţa Kovesi.