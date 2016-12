Ghid de dezvoltare economică a Medgidiei

11:10:26 / 17 Martie 2015

Normalitate

Ca alegatori, apreciem intrarea in normalitate ,si apreciem daca actualul primar preia din programul fostului primar elemente viabile pe care sa le promoveze alaturi de cele ale sale. In ceea priveste faptul ca acest lucru se produce acum, tine cont ,asa cum este firesc ,de etapizarea programului actualului primar.Este cazul ca ambele partide ce formeaza acum MARELE P.N.L, si care fiecare in parte au in componenta aprope tot ce-i cei mai competent in oras ,sa-si uneasca fortele si conpetenta in interesul cetatenilor ,punind cit mai urgent capat greselilor ce s-au comis prin pozitionarea in functii cheie a incompetentilor ROSII (vice-......,babuini HABARNISTI ,PARAZITI AI BUGETULUI LOCAL ,LIPSITI DE CARACTER SI BUN SIMT ) care au produs numai dezamagire alegatorilor. Asteptam deci o colaborare eficienta a conpetentelor mentionate spre binele orasului ,si inlaturarea cit mai urgenta a ciumei rosii cocotata nemeritat pe functii doar cu scopul de a se infrupta adinc din banul public fara sa dea nimic in loc orasului.