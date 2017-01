Ghimpu dansator

Preşedintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, a participat, în noaptea de duminică spre luni, la o petrecere organizată de tinerii liberali de Ialoveni, dansând într-un club de noapte din capitală, după lansarea Partidului Liberal în campania electorală. Liderul Partidului Liberal a dansat pe ritmuri de disco, hip-hop şi nu a ezitat să strângă în braţe fetele de la petrecere. Mihai Ghimpu spune că i-a făcut o deosebită plăcere să se distreze alături de tineri, iar aceasta nu va fi ultima discotecă la care va merge. Partidul Liberal s-a lansat duminică în campania electorală, la cetatea Sorocii. Liberalii au promis că vor apăra ţara de comunişti, tot aşa cum Ştefan cel Mare a apărat cetatea de turci. ”Daţi-ne Parlamentul şi noi vă dăm Europa”, ”Schimbarea până la capăt”, ”Toţi pentru Europa şi Europa pentru toţi” sunt doar câteva dintre sloganurile cu care Partidul Liberal s-a lansat în campania electorală.

Candidaţii la alegerile parlamentare anticipate din R. Moldova au situaţii materiale diferite, cel mai bogat fiind omul de afaceri Gabriel Stati, posesor a 18 maşini, în timp ce liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, are una dintre cele mai modeste situaţii materiale, doar un apartament. Averile candidaţilor au fost făcute publice la Comisia Electorală Centrală (CEC) şi se referă la perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2009. Un venit de 12 milioane de lei moldoveneşti (aproape 730.000 de euro) a înregistrat şi liderul Partidului Umanist din Moldova, Valeriu Păsat, fost ministru al Apărării şi fost şef al SIS, condamnat în afacerea vânzării unor avioane din flota sovietică a R. Moldova către SUA. Fostul preşedinte moldovean, Vladimir Voronin, are o casă cu lot în satul de baştină, Corjova, raionul Dubăsari, un teren agricol în comună Budeşti şi un apartament spaţios în centrul capitalei. Pe lângă salariul din funcţia de şef de stat de 319.000 de lei, liderul comunist a mai încasat şi o pensie de 190.000 de lei. Preşedintele interimar Mihai Ghimpu a declarat un apartament, un autoturism Mercedes şi un pachet de acţiuni într-o firmă privată. Venitul său a fost de 112.000 de lei şi dividente de jumătate de milion de lei.

Fără automobil, dar cu garaj şi motocicletă BMW este liderul AMN, Serafim Urechean. Acesta mai deţine o casă şi a avut un venit de 365.000 de lei. Fără bani vine în faţa alegătorilor fostul consilier prezidenţial Sergiu Mocanu, care a scris zero în dreptul tuturor formelor posibile de venit. Totuşi, Mocanu are apartament şi un automobil, însă puse sub sechestru de instanţă, la cererea omului de afaceri Vald Plahotniuc, unul dintre finanţatorii lui Lupu. Liderul Partidului Moldova Unită, Vladimir Ţurcan, conduce un Lexus RX 350, iar Vitalia Pavlicenco, numărul unu pe lista PNL, deţine două automobile second-hand. Candidatul cap de listă cu cele mai multe pachete de acţiuni s-a dovedit a fi Iurie Roşca, de la PPCD. Acesta deţine pachetele majoritare la publicaţiile periodice Flux şi Flux Continuu, la agenţia de presă cu acelaşi nume şi la tipografia Prag3.