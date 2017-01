GHINDĂREŞTI - Unităţi de învăţămînt prevăzute cu sisteme de alarmă

La două unităţi de învăţămînt din Ghindăreşti se efectuează lucrări de reparaţii capitale care, în prezent, se află în stadiu de finalizare. Primăria din Ghindăreşti a demarat anul trecut proiectul pentru efectuarea de reparaţii la şcoala şi la grădiniţa din localitate. Potrivit declaraţiilor primarului comunei, Vasile Gavrilă, proiectul se derulează prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), iar banii sînt alocaţi de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Suma totală pentru reparaţii ajunge la valoarea de 10,5 miliarde de lei vechi, la care se adaugă încă 700 de milioane de lei, de la bugetul local Ghindăreşti, pentru achiziţionarea mobilierului, atît pentru elevii de la şcoală, cît şi pentru copiii de grădiniţă. În investiţie este prevăzută şi achiziţionarea unor sisteme de alarmă pentru cele două unităţi de învăţămînt. La Şcoala I-VIII din Ghindăreşti învaţă 230 de elevi, iar la grădiniţă, 90 de copii. „Am demarat lucrările de reparaţii şi modernizare a şcolii şi grădiniţei din Ghindăreşti la finele lui octombrie 2007. Pînă acum am pus faianţă, gresie, geamuri termopan şi am reparat acoperişurile. Am schimbat şi grupurile sanitare din unităţile de învăţămînt, investiţia fiind de 1,5 miliarde de lei. Mai avem de montat centralele electrice şi vom putea organiza inaugurarea unităţilor de învăţămînt reabilitate la începutul lui martie”, a declarat primarul.