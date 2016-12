Ghinion! Au încercat să escrocheze un fost polițist

Indivizii care acționează prin metoda „Accidentul“ nu au luat vacanță, deși polițiștii au reușit, în ultimele luni, să dea lovituri grele bandelor ce profită de naivitatea oamenilor pentru un profit facil. Numai sâmbătă seară, la Constanța au avut loc trei tentative de înșelăciune. Din fericire, suspecții au eșuat de fiecare dată. Într-unul dintre cazuri, infractorii au avut un ghinion fantastic. Aceștia au dat peste un fost polițist care le-a zădărnicit planurile și i-a atras într-o capcană... Ioan Iosif Mîrț a purtat uniforma timp de 25 de ani, iar acum este pensionar. Sâmbătă, în jurul orei 23.00, în timp ce bărbatul de 54 de ani se afla alături de familie, telefonul fix a sunat. Fiica sa a răspuns, iar persoana aflată la celălalt capăt al firului i-a spus că este fratele ei și că a lovit un copil într-un accident rutier, după ce s-a urcat băut la volan... Acesta a adăugat că trebuie să le plătească părinților minorului pe care l-a băgat în spital suma de 4.500 de euro, pentru ca oamenii să nu depună plângere penală. Speriată, tânăra i-a dat tatălui ei receptorul, iar acesta a continuat discuția.

CAPCANĂ „Semăna cu vocea fiului meu și, fiind și eu în stare de șoc, nu am verificat dacă este, într-adevăr, el. Mi-a povestit cum s-a întâmplat totul și apoi i-a dat telefonul unui individ despre care a spus că este avocatul lui. Acesta m-a întrebat câți bani am, cât pot să dau și, la un moment dat, mi-a zis să nu îl sun pe fiul meu, pentru că telefonul lui se află la procuror și îi stric aranjamentele dacă iau legătura cu el. Atunci mi-am dat seama că ceva este în neregulă și am rugat-o pe fiica mea să o sune pe logodnica băiatului. Mi s-a confirmat că totul este o escrocherie, însă am continuat să fac jocul indivizilor. Presupusul avocat mi-a spus că va trimite pe cineva după bani, le-am dat adresa și, în scurt timp, la ușă și-a făcut apariția o tânără de aproximativ 20 ani. Am invitat-o în casă și apoi am sunat la Poliție“, a declarat fostul polițist. Ofițerii Serviciului de Investigații Criminale au sosit la fața locului, au ridicat-o pe suspectă, Cristina Georgiana Diea, de 18 ani, și au escortat-o la Poliție. Audierile au durat o noapte întreagă, iar ieri după-amiază tânăra a fost prezentată magistraților cu propunere de arestare preventivă. Oamenii legii continuă cercetările pentru a da de urma complicilor ei.