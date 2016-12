Ghinion pentru CS Farul la CN de atletism în sală

Disputat pe parcursul a două zile, la sala de atletism din cadrul Complexului Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti, Campionatul Naţional de atletism în sală pentru seniori şi tineret, nu a adus rezultatele scontate pentru sportivii de la CS Farul Constanţa. Plecată la drum cu un obiectiv îndrăzneţ, delegaţia grupării de pe litoral s-a confruntat cu accidentări din partea principalilor candidaţi la medalii. Astfel, campioana europeană de tineret la 100 m, Andreea Ogrăzeanu (antrenor Cristina Manea) s-a ales cu o contractură musculară în timpul calificărilor la 60 m şi a trebuit să se retragă din concurs. Mai mult, ea a pierdut astfel şi ultima şansă de a merge la Campionatele Mondiale de la Istanbul, programate în perioada 9-11 martie.

„Pentru prima dată în carieră mi s-a întâmplat aşa ceva! Cu şapte metri înaintea liniei de finiş am simţit o mare durere pe coapsă şi nici nu ştiu cum am mai trecut linia. Îmi pare rău, pentru că aş fi putut realiza baremul pentru Mondiale în finală, dar n-am mai avut cum. Am muncit degeaba!”, a spus Ogrăzeanu. În schimb, Cristina Bujin (antrenor Lenuţa Dragomir) a reuşit o performanţă notabilă în proba de triplusalt, cu 14,12 m, şi s-a clasat pe locul secund, în spatele Adelinei Gavrilă (14,24 m), însă ambele vor merge la Istanbul. Tot de la triplusalt, dar masculin, a venit şi o altă medalie cucerită de constănţeni, Adrian Dăianu (antrenor Lenuţa Dragomir) urcând pe ultima treaptă a podiumului, cu 16,08 m. Tot cu medalie de bronz s-a ales şi Cristina Sandu (antrenor Lucian Sia), în proba de lungime, cu o săritură de 6,52 m. Alţi doi sportivi de la CS Farul, Adrian Vasile (lungime, 7,39 m, antrenor Gabriela Voiculescu), care a evoluat accidentat, şi Cornel Bănănău (60 m, 6,99 sec., antrenor Marian Ciser), s-au clasat pe locul 4. Ultimul, mare favorit în proba de 60 mg, a ratat titlul naţional, fiind descalificat în calificări. Ceilalţi constănţeni au obţinut rezultate modeste: Alipa Rîpanu (400 m - locul 7, 800 m - locul 6, antrenor Ion Veliciu), Nadia Ilaş (60 mg - locul 7, antrenor Cătălin Ganera), Cristi Boboc (triplusalt - locul 7, antrenor Niculina Chiricuţă).

Palmaresul delegaţiei constănţene a fost completat de cele trei medalii din întrecerea la tineret, aur pentru Cornel Bănănău - la 60 m, bronz pentru Cristi Boboc - la triplusalt şi tot bronz pentru Nadia Ilaş - la 60 mg.