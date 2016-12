Ghinion pentru FC Farul la Baloteşti

În fotbal, ocaziile ratate se răzbună. Iar acest lucru a fost dovedit din plin și sâmbătă, la Balotești, în etapa a 21-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria 1, în partida pe care FC Farul Constanţa a susținut-o în deplasare. Echipa antrenată de Marian Dinu, Ion Barbu și Gică Mina a trimis de patru ori mingea în bară, prin M. Jianu (min. 10), M. Enciu (min. 11), Cioinac (min. 57) și Szalkai (min. 89), însă victoria a aparținut gazdelor, CS Balotești câștigând cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Pisano jr., în min. 31, și Marinaş, în min. 72. „Am avut o evoluție bună și am controlat jocul în proporție de optzeci la sută, ținând cont de posesie și de ocaziile avute. Din păcate nu am reușit să înscriem, iar în defensivă am comis, din nou, erori în zona centrală. Cine nu a văzut meciul și se uită la scor poate spune că gazdele s-au impus fără probleme, dar nu a fost deloc așa”, a fost concluzia antrenorului principal al Farului, Marian Dinu, după întâlnirea de sâmbătă. Au evoluat pentru FC Farul: Vl. Neagu - Băjan, D. Ciobanu, Buzea (71 Al. Vieru), Al. Giurgiu - Fl. Pătraşcu (cpt.) (81 Fl. Tudorache), Cioinac - Al. Grigoraş (75 Pâslaru), M. Jianu, Szalkai - M. Enciu.

Celelalte rezultate ale etapei: SC Bacău - Academica Argeş 2-1, Rapid CFR Suceava - FC Voluntari 0-1, ACS Berceni - CF Brăila 0-0, Unirea Slobozia - Gloria Buzău 0-3 (la „masa verde”), Săgeata Năvodari - FCM Dorohoi 0-3 (la „masa verde”).

Clasament Seria 1: 1. FC Voluntari 50p, 2. Academica Argeş 43p, 3. Rapid CFR Suceava 40p, 4. Gloria Buzău 34p, 5. SC Bacău 30p, 6. CS Baloteşti 26p (golaveraj: 29-30), 7. CF Brăila 26p (26-28), 8. FCM Dorohoi 22p, 9. FC FARUL CONSTANȚA 19p (25-40), 10. ACS Berceni 19p (28-44), 11. Unirea Slobozia 13p (echipă retrasă din campionat), 12. Săgeata Năvodari -22p (formație penalizată cu 46 de puncte din cauza restanțelor financiare și exclusă din campionat).