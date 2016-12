Ghinion teribil pentru atleta Cristina Toma

După ce şi-a adjudecat medalia de bronz la Jocurile Mondiale Universitare de la Kazan, Cristina Toma s-a numărat printre protagoniştii Campionatelor Balcanice de atletism, care au avut loc la finalul săptămânii trecute, la Stara Zagora. Sportiva legitimată la CS Farul şi antrenată de Vali Ionescu a câştigat titlul balcanic în proba de triplusalt cu o performanţă remarcabilă, 14,56 metri. „A fost extraordinar, nici nu ştiam cum să reacţionez, să sar în sus de bucurie sau să plâng de fericire. Am început concursul cu o săritură care a măsurat 14,09 metri, apoi le-am depăşit pe următoarele două. La a patra încercare, am simţit că am prins pragul şi am aşteptat cu nerăbdare să fie măsurată. Când am văzut că am ajuns la 14,56 metri, eu mă bucuram pe o parte a gropii de nisip, iar antrenoarea - pe cealaltă. De zece ani, nicio sportivă din România nu a reuşit o astfel de performanţă. Mi-am spulberat şi fostul record personal, care era de 14,29 metri”, a povestit atleta în vârstă de 24 de ani. Performanţa ar fi trebuit să-i asigure prezenţa la Campionatele Mondiale de atletism, programate în luna august, la Moscova, întrucât baremul de calificare este de 14,40 metri, însă organizatorii i-au dat o veste dureroasă. „Vântul mi-a fost favorabil cu 2,5 metri pe secundă, iar regulamentul spune că maximul pentru omologarea performanţei este 2 metri pe secundă. Nu mi-a venit să cred când mi s-a spus că nu voi merge la Moscova. Nici nu am putut să mă bucur de ceea ce am realizat, am plâns toată ziua. Am a şaptea performanţă a sezonului, dar nu voi fi prezentă la Campionatele Mondiale. Am scăpat de prag şi am dat de vânt”, a spus, cu amărăciune, Cristina Toma.