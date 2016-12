Ghionea a semnat cu HCM

Conducerea HCM Constanţa a reuşit să dea lovitura pe piaţa transferurilor, achiziţionându-l pe internaţionalul Valentin Ghionea. Extrema dreaptă în vârstă de 27 de ani a semnat un contract valabil pentru sezonul 2011-2012, alegând campioana României în dauna campioanei Ungariei, MKB Veszprem şi a campioanei Poloniei, Wisla Plock. „Am mai avut oferte de la MKB Veszprem şi Wisla Plock. Cei de la Veszprem doreau însă un contract pe o perioadă lungă de timp, iar cu Wisla au căzut negocierile încă de la început. Oferta HCM-ului a fost foarte bună şi am ales Constanţa şi pentru că aici evoluează o mare parte din componenţii primei reprezentative cu care mă ştiu şi cu care mă înţeleg foarte bine. Principalul motiv pentru care am ales HCM este că echipa va juca în Liga Campionilor şi am în plus posibilitatea de a câştiga primul meu titlu de campion al României“, a declarat Ghionea. HCM l-a mai transferat în această vară pe interul stânga Călin Hagiu, de la Universitatea Cluj. În vârstă de 23 de ani, Hagiu a semnat un contract pe patru sezoane cu HCM.

REUNIRE LA IAKI. HCM Constanţa s-a reunit, ieri, la Hotelul Iaki din staţiunea Mamaia, unde au fost prezenţi toţi componenţii campioanei României. „Vom avea o săptămână de antrenamente la Constanţa, în care vom face cinci antrenamente pe plajă, două la stadion şi două de forţă. Vor fi antrenamente de reacomodare la efort pentru că pe 17 iulie plecăm în primul cantonament, la Zlatibor. Au venit doi jucători şi mai suntem în discuţii cu încă unul. Ghionea este un jucător cu multă experienţă, de care orice echipă are nevoie“, a declarat antrenorul Ion Crăciun. Lotul prezent la reunire: Popescu, Stănescu şi Şelaru - portari; Sabou, Onyejekwe şi Buricea - extreme stânga; Csepreghi şi Stavrositu - centri; A. Stamate, Angelovski, Adzic şi Hagiu - interi stânga; Novanc, Irimescu şi Mocanu - pivot; Riganas, Sadoveac şi Criciotoiu - interi dreapta; Toma şi Ghionea - extreme dreapta.