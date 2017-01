Ghiozdanele care le fac elevilor viața mai ușoară. Cât costă?

A început febra pregătirilor pentru 14 septembrie, prima zi de școală. Librăriile, dar și marile magazine din Constanța sunt în aceste zile invadate de rechizite care de care mai colorate și mai atractive, care să ia ochii elevilor. Și cum nu e copil care să nu aibă pretenții la început de an școlar, greutățile cad pe umerii părinților. Cea mai aglomerată perioadă în raionul de rechizite înseamnă un efort financiar mai mare pentru părinți, așa că unii au făcut economii în ultimele luni, doar ca să le cumpere cele necesare celor mici, care vor să fie în pas cu moda. Dacă decizia ar aparține părinților, în ghiozdanele elevilor am găsi doar caiete, stilouri sau penare clasice, al căror preț nu este foarte mare. În realitate însă, fericirea copiilor este cea care primează, iar ei spun că rechizitele trebuie neapărat să fie imprimate cu personaje din desene animate sau din filmele în vogă. Pentru copiii mai norocoși, care nu știu ce înseamnă cuvântul „lipsuri“, pregătirile de școală reprezintă mai degrabă o desfătare. Este și cazul Adinei, care se află la cumpărături de început de an școlar împreună cu familia. Micuța domnișoară are 9 ani și își dorește ca Hello Kitty, pisica preferată, să o însoțească și la școală, așa că tatăl ei a fost nevoit să cedeze presiunilor fetei. Dar nu doar Hello Kitty vinde rechizitele, ci și Mickey Mouse, personajele din Monster High, Cars, Barbie, Violetta, Spiderman sau prințesa Elsa, pentru că fiecare toamnă are moda ei în materie de rechizite. Și imprimeurile cu cranii, în roz și negru, sunt la mare căutare, iar magazinele trebuie să se adapteze trendurilor impuse de copii, dacă vor să aibă clienți. Dacă veți alege produse cu personaje din desene animate sau din filme, ar fi bine să știți că doar ghiozdanul neechipat poate costa peste 250 de lei.

UN GHIOZDAN COMPLET ECHIPAT... În această perioadă, magazinele vin cu oferte care să includă minimul necesar de rechizite, la prețuri avantajoase. Astfel, unul din marile magazine din Constanța dă posibilitatea părinților să cumpere un ghiozdan complet echipat, prețul pentru varianta economică fiind de 26,90 lei. Așa că puteți alege între un ghiozdan mai lejer, în varianta de bază, și unul full option, care include tot ce și-ar putea dori elevii. Pentru varianta din urmă, însă, trebuie să scoateți din buzunar chiar și 500 de lei.

Și altfel de ghiozdane

Nu e recomandat ca ghiozdanul celor mici să fie foarte greu. Tocmai de aceea, ultima tendință de anul acesta este... ghiozdanul de tip troller. În acest fel, dacă li se pare că ghiozdanul este prea greu, copiii pot trage după ei toată... materia școlară, cu ajutorul roților ajutătoare. De curând au apărut și ghiozdanele cu formă ergonomică, ce cântăresc mai puțin de un kilogram și au chiar și sistem de aerisire. Prețurile la astfel de ghiozdane variază între 249 și 369 de lei. Dacă mai luăm în calcul și faptul că elevii mai au nevoie de încălțăminte și îmbrăcăminte, dar și faptul că la unele școli se cere purtarea uniformei, începutul de școală ne poate costa chiar și 700 de lei. După începerea școlii, părinții trebuie să se pregătească și de alte achiziții cerute de către profesori sau învățători.