Ghişe îşi cere scuze în scris că i-a cerut demisia lui Ponta

Senatorul liberal Ioan Ghişe a dat frâu liber unui imbold de moment şi i-a cerut demisia premierului Victor Ponta, în urmă cu două zile. Ceea ce l-a nemulţumit pe Ghişe era încheierea acordului de coabitare cu preşedintele Băsescu. El s-a plâns într-un interviu: \"Când faci o construcţie pe câţiva ani, tu coabitezi cu aliaţii sau cu adversarul? Adversarul anunţat înainte de alegeri e partenerul de după alegeri. Iar aliaţii de dinainte de alegeri nu mai sunt partenerii de coabitare de după alegeri. Coabitează reprezentanţii serviciilor secrete\". Premierul s-a limitat doar la a declara că senatorul liberal nu a avut mandat din partea conducerii PNL atunci când i-a cerut demisia, deoarece acesta este \"un personaj independent\", astfel că s-ar certa degeaba cu liderul PNL Crin Antonescu.

SCRISOAREA La rândul său, partenerul de alianţă al lui Ponta, Crin Antonescu, a spus că senatorul Ghişe are dreptate în ceea ce priveşte efectele \"nefaste\" ale coabitării dintre şeful statului şi premier, însă se desolidarizează de acesta deoarece a \"comis o greşeală de neiertat\" faţă de înţelegerile din USL: \"Senatorul Ghişe e un om care are suficientă experienţă încât să ştie care sunt regulile unei coaliţii şi care sunt limitele până la urmă ale unei asocieri politice. Sunt foarte îndurerat şi îmi pare foarte rău că acest lucru s-a întâmplat\". Ei bine, ieri, după un somn bun şi, probabil, o reanalizare a gestului său, senatorul Ghişe le-a trimis scrisori deschise premierului Ponta şi liberalului Antonescu în care îşi exprimă regretul că a făcut publice anumite păreri personale care pot afecta colaborarea în cadrul Guvernului USL. Vorba latinului “Verba volant, scripta manent” (vorbele zboară, scrisul rămâne). \"Consider acum ca nepotrivit şi greşit politic ceea ce am spus. Sper să aveţi puterea de a depăşi acest incident neplăcut pe care l-am produs. Voi sprijini în continuare Guvernul USL în Parlament prin voturile mele\", scrie Ghişe. El îi roagă şi pe colegii liberali să-i accepte scuzele pentru această greşeală şi îi asigură de tot suportul său.