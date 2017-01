Ghișeele Enel și RADET din Constanța, închise! Vezi motivul!

09:03:56 / 20 Iulie 2016

De sf.Ilie

Pe cei din energie ii inteleg,dar pe cei de la rader nu am cum!RADET-ul, cred ca il sarbatoreste pe ILIE RACHIERUL ca a reusit sa devalizeze regia cu 1.300.000 de euro si a luat 2 ani cu suspendare,timp in care ceilalti colaboratori(dl.Popa,dna Stefan,cei de la financiar si contabilitate) nu stiau nimic.LA MULTI ANI ILIE RACHIERU,DAR STII DE CARE. Masa si dansul unde are loc,ca sa vina lumea cu darul?