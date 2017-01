Ghiseul.ro, declarat din nou operaţional

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Valerian Vreme, a declarat, ieri, că Sistemul Naţional de Plată a Taxelor şi Impozitelor cu cardul bancar - Ghiseul.ro va acoperi în scurt timp peste un milion de locuitori. „În urma discuţiilor pe care le-am avut cu mulţi primari din toate zonele ţării, am confirmarea interesului pentru SNEP - Ghiseul.ro în oraşele pe care le administrează şi am primit asigurarea că se vor înrola în termen. Cetăţenii acestor oraşe vor câştiga în confort şi nu vor mai avea stresul cauzat de timpul pierdut la cozile interminabile sau de problemele inerente ale sistemelor cu care erau obişnuiţi până acum. Pe de altă parte, primăriile vor aduna la timp taxele şi impozitele, având totodată o evidenţă financiară în timp real”, a precizat ministrul Comunicaţiilor. Statul se chinuie, de câteva luni bune, să deschidă acest sistem naţional de plată a impozitelor. Recent, Consiliul Local Municipal Constanţa a adoptat, în şedinţa ordinară pe luna mai, o hotărâre prin care Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa se înregistrează în Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor, prin utilizarea cardului bancar. Numai că, potrivit directorului executiv adjunct al SPITVBL, Carmen Trentea, hotărârea Consiliului Local este doar o formalitate, pentru că, la Constanţa, este deja cunoscut faptul că, din acest an, contribuabilii constănţeni îşi pot plăti impozitele şi taxele locale şi prin intermediul cardului bancar, pe internet. Trentea a afirmat că SPITVBL a venit în sprijinul constănţenilor, astfel că cei ce doresc să efectueze plata pe internet prin intermediul cardului bancar trebuie să acceseze site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea „plata electronică“, unde se vor autentifica cu nume utilizator şi parolă emise de către SPITVBL în urma cererilor depuse online. De asemenea, potrivit SPITVBL, la plata impozitelor şi taxelor locale prin intermediul cardului bancar pe www.spit-ct.ro nu se percepe comision. Sunt acceptate la plată toate cardurile VISA (emise sub siglele Visa şi Visa Electron) şi Master Card (emise sub siglele MasterCard, Maestro şi Cirrus). Totodată, persoanele care obţin nume de utilizator şi parolă beneficiază, pe lângă serviciul de plată electronică cu card bancar, şi de serviciile de obţinere a certificatului fiscal online şi vizualizarea patrimoniului.