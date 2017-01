Ghiţă: „Pe Kovesi am cunoscut-o în sediile SRI. Am fost la petrecere cu ea...”

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a declarat, într-o înregistrare difuzată miercuri de postul România TV, că a cunoscut-o pe Laura Codruţa Kovesi în sediile SRI şi că s-ar fi întâlnit cu actualul procuror-şef DNA de "minim 2 ori pe săptămână încă din 2010 până în 2014". "Pe doamna Kovesi am cunoscut-o în sediile SRI la K2, K4 şi K14. Acolo ne întâlneam de minim două ori pe săptămână încă din anul 2010 şi a durat această serie de întâlniri până în anul 2014. Realitatea e că poate sute de astfel de întâlniri au existat în aceşti ani. La unele din întâlniri erau prezenţi doar generalul Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi un şef al staţiei CIA din România. Primul pe care l-am cunoscut în prezenţa doamnei Kovesi şi a domnului Coldea a fost domnul Karl Schwab, fostul şef al doamnei Kovesi, iar al doilea este Eric Ashely, poate actualul şef al doamnei Kovesi", a declarat Sebastian Ghiţă.

Jurnaliştii de la România TV susţin că Sebastian Ghiță a lăsat caseta cu înregistrarea în redacția televiziunii în urmă cu o săptămână. Sebastian Ghiţă a precizat că a participat la o petrecere la Sinaia alături de procurorul-şef DNA şi de Vasile Dîncu.

"Până atunci vreau să o întreb pe doamna Kovesi dacă îşi mai aduce aminte de petrecerea restrânsă din vila de la Sinaia în care dânsa cu domnul Dîncu şi cu mine şi chefuiam cu lăutarii şi cântam "La Chilia în port", varianta pentru statul de drept", a mai spus Ghiţă în înregistrare.

Fostul deputat susţine că a fost presat să facă un denunţ împotriva actualului lider PSD, Liviu Dragnea. "Ceea ce se întâmplă astăzi în România este o chestiune de nedescris. DNA-ul este instrumentul folosit de mai marii zilei si de catre interesele stăine pentru a zdrobi votul românilor. Liviu Dragnea a fost tot timpul campaniei sale şantajat şi ameninţat să nu devină prim ministru. În ultima perioadă am fost şi eu vizitat de un avocat apropiat al DNA-ului care în mod direct mi-a spus că dacă fac nişte denunţuri împotriva lui Liviu Dragnea mai am o şansă. Ni s-a spus că dacă ştiu ceva despre familia lui Liviu Dragnea răsplata va fi lipsa agresiunii împotriva familiei mele. Mi-au spus că îmi vor duce mama la DNA. Mi-au spus că îmi vor aresta fratele şi prietenii şi o să mă întâlnesc cu toţi la închisoare", mai spune Sebastian Ghiţă în înregistrare.

Fostul deputat spune că are dovezi că mailul cucuveauamov@gmail.com aparţine Laurei Codruţa Kovesi. Sebastian Ghiţă a fost audiat în 10 octombrie, la sediul DIICOT în dosarul „Black Cube", acesta precizând că are calitatea de martor în dosar. Înaintea audierilor, Ghiţă a declarat că nu are foarte multe detalii, dar că bănuieşte că procurorii verifică adresa „specială ascunsă, cucuveauamov@gmail.com", despre care deputatul susţine că i-ar aparţine şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, şi pe care bănuieşte că au spart-o cei de la Black Cube.

Cât privește legăturile dintre Sebastian Ghiță și Laura Codruța Kovesi, Victor Ponta a declarat la înceutul lunii octombrie că prima dată când a întâlnit-o pe Laura Codruţa Kovesi a fost în anul 2011, într-o podgorie pe care Sebastian Ghiţă o deţinea la acea vreme între Ploieşti şi Mizil. „Prima dată în viaţa mea când m-am întâlnit cu doamna Kovesi într-un mod informal, nu vorbesc de evenimente, a fost la domnul Ghiţă, nu acasă, (...) nu ştiu dacă mai are, avea o podgorie între Ploieşti şi Mizil. Acolo m-am întâlnit prima dată cu doamna Kovesi, în 2011, în mod informal. Sunt lucruri pe care le-am trăit, dar care nu cred, după ce ai avut o funcţie importantă, să le mai spui, pentru că sunt lucruri personale. Categoric confirm. Cred că, în 2011, domnul Ghiţă era mai prieten cu doamna Kovesi decât era cu mine, fiind acolo, la podgorie”, a spus Victor Ponta la Antena 3.