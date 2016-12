Giani Nedelcu, noul patron al FC Farul

Telenovela vînzării echipei-fanion a fotbalului constănţean, FC Farul, pare să fi luat sfîrşit vineri, cînd s-au încheiat negocierile privind preluarea clubului de către un nou investitor, omul de afaceri bucureştean Giani Nedelcu. Actualul patron şi viitorul patron şi-au desemnat “locotenenţii” să semneze protocolul de preluare al clubului de pe litoral. Astfel, Radu Rusen, reprezentantul lui Gheorghe Bosînceanu, şi Mircea Crainiciuc, omul de încredere al lui Giani Nedelcu, s-au întîlnit vineri dimineaţă la stadion pentru a parafa documentele. Conform acestora, SC Maritima SA, firmă al cărei principal acţionar este Bosînceanu, a cedat calitatea de membru fondator cu 50 la sută plus unu din voturi în Adunarea Generală a Membrilor Fondatori către SC Platinium SRL, societate patronată de Giani Nedelcu. Chiar dacă a mai fost implicat la două cluburi din fotbalul românesc, Giani Nedelcu nu este un personaj de prim-plan, fiind destul de discret în privinţa afacerilor sale. El deţine printre altele o firmă de televiziune prin cablu de mărime medie, care-şi desfăşoară activitatea în Sectorul 3 din Bucureşti. Omul de afaceri în vîrstă de 35 de ani a finanţat în trecut pe Rocar Bucureşti şi Ştiinţa Bacău, dar nu are în palmares nicio performanţă.

“Am definitivat protocolul de preluare a clubului Farul şi de intrare a societăţii Platinium în locul societăţii Maritima, cea care a avut majoritatea în Adunarea Generală”, a confirmat Mircea Crainiciuc, cel care va ocupa funcţia de preşedinte sau de manager general. “Într-adevăr, s-a semnat protocolul, iar în şedinţa de luni se va hotărî şi care dintre ceilalţi membrii fondatori vor dori să rămînă alături de echipă”, a confirmat preşedintele executiv al constănţenilor, Dan Pîra. Teoretic, conform protocolului, SC Maritima SA, firma deţinută de Bosînceanu, nu va mai fi implicată la club, însă lucrurile nu stau deloc aşa. Drepturile federative ale unor jucători vor aparţine în continuare firmei SC Maritima SA, în coproprietate cu SC Platinium SRL. Mai exact, ei vor fi lăsaţi să joace la FC Farul, fără pretenţii financiare, iar în momentul în care SC Maritima SA va decide să-i vîndă, cele două părţi vor împărţi suma de transfer conform procentelor. “Protocolul este mai amplu şi sînt unii jucători care vor rămîne în coproprietate, pentru că este o investiţie majoră pe care domnul Bosînceanu a făcut-o în club în ultimii opt ani şi trebuie să-şi recupereze banii. În privinţa lotului, ne dorim să păstrăm optzeci la sută dintre jucătorii folosiţi în sezonul trecut. Cu excepţia lui Gerlem şi Alibec, pe restul îi aşteptăm la pregătiri. Desigur, sînt mai mulţi care se află în tratative avansate şi ar putea pleca. În cazul lor, dacă nu se rezolva pînă cînd echipa va merge într-un stagiu de pregătire centralizată, vor trebui să revină la club”, a explicat Crainiciuc.

Negocieri cu Marin Barbu

Deşi l-ar fi dorit pe banca tehnică pe Marius Lăcătuş, noii oficiali ai grupării de pe litoral s-au orientat către un alt fost stelist, mult mai puţin costisitor şi dispus să preia o formaţie de ligă secundă. Astfel, Crainiciuc s-a întîlnit, vineri, la Constanţa, cu antrenorul Marin Barbu, cunoscut în lumea fotbalului după porecla sa, “Magiun”. Cei doi au mai colaborat în trecut, reuşind două promovări din liga secundă pe prima scenă a fotbalului românesc, cu Foresta Fălticeni şi cu Ceahlăul Piatra Neamţ. Totuşi, Crainiciuc s-a ferit să confirme discuţiile cu “Magiun”, acesta fiind sub contract cu Dunărea Giurgiu. “Sîntem în discuţii cu doi antrenori, dar nu le pot da numele, pentru că sînt sub contract. Oricum, ne dorim să forţăm un pic lucrurile, pentru ca luni sau cel tîrziu marţi să începem deja antrenamentele. Pe lîngă antrenorul principal vom aduce şi un secund, dar vom păstra şi un secund din vechiul staff tehnic. În privinţa lotului, ne-am propus să aducem patru-cinci jucători, dintre care doi din Liga I”, a spus Crainiciuc. “A fost o discuţie de principiu în urmă cu cîteva zile, dar nu este nimic concret. Cine nu ar fi interesat de Farul, o echipă de tradiţie în fotbalul românesc? Sînt prieten foarte bun cu Mircea Crainiciuc şi avem împreună experienţa a două promovări, iar avantajul nostru este că ştim foarte bine ce se întîmplă în Seria I. Deocamdată, sînt în vacanţa cu familia la mare şi nu am nimic concret”, a spus Barbu.

Altfel, o parte dintre jucătorii Farului au efectuat vineri dimineaţă vizita medicală, de la prima echipă fiind prezenţi doar Pahor, Rastovac, Matei şi Neagu. Restul fotbaliştilor au făcut vizita medicală joi, în timp ce Teekloh, Gosic şi Mendy nu au ajuns la Constanţa.