Gică Hagi cere demisia lui Zoltan Kovacs

Patronul grupării FC Viitorul, Gheorghe Hagi, i-a cerut preşedintelului Comisiei Tehnice a Federației Române de Fotbal, Anghel Iordănescu, să-l demită pe coordonatorul loturilor naţionale de juniori, Zoltan Kovacs, care „i-a jignit şi umilit” pe jucătorii săi Florin Coman, Carlo Casap şi Ianis Hagi, de la naţionala U17, în timpul stagiului din Olanda. „Domnul Kovacs le-a transmis jucătorilor că, indiferent că se antrenează cu echipa de seniori a unui club de Liga 1 (n.r. - FC Viitorul) sau că au jucat în Liga 1 (fiind vizat direct Ianis Hagi), “You are nothing, you are zero“ (eşti un nimic, eşti un zero)”, se arată în scrisoarea semnată de Hagi. Antrenorul şi patronul formaţiei FC Viitorul a catalogat comportamentul lui Kovacs drept inadmisibil. În scrisoare, Hagi dezvăluie o discuţie avută cu Anghel Iordănescu, care i-ar fi spus că Zoltan Kovacs nu se numără printre specialiştii care au contribuit la revirimentul fotbalului belgian.

Gică Hagi va lua o decizie în ceea ce priveşte prezenţa lui Ianis Hagi la următoarele acţiuni ale echipei naţionale după consultări cu acesta: „După o discuţie avută cu fiul meu, în momentul întoarcerii de la turneul din Anglia, am stabilit de comun acord că are nevoie de o perioadă pentru a reflecta la tot ce s-a întâmplat în ultimele două luni la naţionala U17, urmând ca ulterior să luăm o decizie”. Cotidianul italian „La Nazione”, citat de fiorentina.it, a anunțat că Ianis Hagi va evolua din luna iunie pentru gruparea Fiorentina, la echipa Primavera a clubului italian, în schimbul unei sume ce nu este departe de un milion de euro.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, ieri, că dezaprobă jignirile formulate de coordonatorul loturilor naţionale de juniori, belgianul Zoltan Kovacs, la adresa unor jucători ai reprezentativei U17, printre care s-a aflat şi Ianis, fiul lui Gheorghe Hagi, dacă acestea sunt reale. „Fiecare antrenor și membru al staff-ului tehnic are anumite metode de a încerca să motiveze jucătorii. Dezaprob total, dacă este reală, o asemenea reacție, mai ales că vorbim de copii și juniori. La seniori cred că se mai poate trece cu vederea. În același timp, trebuie să vedeți dacă ceea ce a apărut este o traducere corectă a limbii engleze, pentru a vedea cum a sunat, pentru că Zoltan Kovacs nu vorbește limba română”, a afirmat Burleanu. Potrivit şefului FRF, Comisia Tehnică a federaţiei se va întruni, miercuri, şi va analiza analiza rezultatele şi modul în care s-a pregătit această echipă. „După această întâlnire se va emite un punct de vedere”, a precizat Burleanu.

GICĂ HAGI, IRITAT DE ATITUDINEA COORDONATORULUI LOTURILOR NAŢIONALE DE JUNIORI

Iată în continuare textul integral al scrisorii deschise adresate selecţionerului Anghel Iordănescu de către Gică Hagi.

„Stimate domnule Anghel Iordănescu, vă adresez această scrisoare publică, în calitatea dumneavoastră de preşedinte al Comisiei Tehnice a FRF, după încheierea turneului de elită al naţionalei U17 şi după jocul oficial al naţionalei României cu Insulele Feroe, pentru a nu crea o atmosferă tensionată înaintea acestor jocuri oficiale. Mi-am permis să vă scriu această scrisoare în calitate de fost component, căpitan, lider al generaţiei pe care aţi condus-o spre cele mai bune rezultate din istoria fotbalului românesc şi, nu în ultimul rând, ca părinte al jucătorului echipei naţionale U17 Ianis Hagi. Având această funcţie importantă în Federaţia Română de Fotbal, cunoaşteţi sau aţi fost informat despre tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă la naţionala U17, unde trei jucători, Florin Coman, Carlo Casap şi Ianis Hagi (care s-au pregătit şapte luni cu echipa de seniori a Academiei „Gheorghe Hagi“, antrenată de subsemnatul), au fost jigniţi şi umiliţi de către reprezentantul FRF Zoltan Kovacs, coordonator al tuturor loturilor naţionale de juniori, atât la şedinţa tehnică, cât şi pe teren, la antrenament, în stagiul din Olanda, înaintea plecării la turneul de elită din Anglia.

Domnul Kovacs le-a transmis jucătorilor că, indiferent că se antrenează cu echipa de seniori a unui club de Liga 1 (FC Viitorul), sau că au jucat în Liga 1 (fiind vizat direct Ianis Hagi), „You are nothing, you are zero“ (eşti un nimic, eşti un zero). Toate aceste afirmaţii menţionate mai sus au fost făcute în prezenţa celorlalţi membri ai lotului şi ai staff-ului tehnic, în condiţiile în care Ianis Hagi este căpitanul de echipă al naţionalei U17, ales prin vot de către jucători, iar ceilalţi doi jucători, Coman şi Casap, sunt doi dintre liderii acestei generaţii. Cei trei jucători (aşa cum rezultă şi din statistici) au avut în ultimii doi ani rezultate sportive foarte bune şi un comportament ireproşabil (Coman - golgheter, Ianis Hagi - cel mai bun pasator, Casap - om de bază al echipei, jucător polivalent). Este inadmisibil ca domnul Kovacs, reprezentantul FRF, coordonator al tuturor loturilor naţionale de juniori, să aibă asemenea comportament faţă de jucători, jignind şi umilind trei copii, componenţi de bază ai naţionalei U17, spunându-le în prezenţa colegilor şi antrenorilor lor că sunt un nimeni, că sunt un zero. Cum s-au simţit, domnule Anghel Iordănescu, aceşti copii de 16 ani când colegii şi antrenorii lor îi priveau în momentul în care erau jigniţi şi umiliţi de către domnul Kovacs? Cum credeţi că s-au simţit, domnule Anghel Iordănescu, ceilalţi jucători ai naţionalei U17 şi ce încredere să mai aibă în momentul în care liderii lor au fost făcuţi zero sau nimicuri? Aceeaşi atitudine jignitoare a avut-o domnul Kovacs şi ulterior, în interviul acordat site-ului ProSport, unde a menţionat că fiul meu, Ianis, nu este Hagi. Indiferent dacă domnului Kovacs îi convine sau nu, pe Ianis îl cheamă Hagi, este băiatul meu şi sunt foarte mândru de tot ce a făcut în viaţă până în prezent, mai ales de rezultatele sale fotbalistice, apreciate public (prin intermediul mass-media) în ultimii doi ani de către majoritatea oamenilor de fotbal din România (antrenori, ziarişti, jucători, conducători).

Îi transmit public domnului Kovacs că nu merită funcţia atât de importantă pe care o deţine în cadrul FRF, iar rezultatele loturilor naţionale de juniori din ultima perioadă demonstrează acest lucru. Personal, cred că afirmaţiile domnului Kovacs demonstrează că nu este un bun pedagog, iar astfel de jigniri adresate jucătorilor naţionalei U17 au contribuit major la demoralizarea acestora şi la rezultatele negative obţinute la turneul de elită din Anglia. Totodată, vă rog, domnule Anghel Iordănescu, să spuneţi tuturor iubitorilor fotbalului dacă domnul Kovacs se află printre cei care au contribuit la revirimentul fotbalului belgian din ultimii zece ani, aşa cum a susţinut domnia sa în momentul în care a primit această funcţie în FRF? Eu ştiu din discuţia avută cu dumneavoastră că, după lecturarea cărţii lui Michel Sablon (directorul tehnic al Federaţiei Belgiene de Fotbal şi coordonatorul întregului proiect tehnic pe baza căruia s-a dezvoltat fotbalul belgian), aţi constatat că „specialistul” Kovacs nu se află printre conducătorii / membrii / voluntarii enumeraţi de autor. Dacă este adevărat ceea ce mi-aţi comunicat, citind cartea mai sus amintită, înseamnă că domnul Kovacs ne-a minţit şi în această situaţie trebuie să îşi prezinte demisia de onoare din funcţia pe care o deţine în cadrul FRF”, a scris Hagi.