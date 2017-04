Gică Hagi cere... RESPECT

Partida de joi seară, de la Ovidiu, a reprezentat un duș rece pentru fotbaliștii antrenați de Gheorghe Hagi, înfrângerea nemeritată, scor 0-1 (Mateiu 90+2), de pe teren propriu, din duelul cu CS Universitatea Craiova, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, fiind una care a dus la cedarea primei poziții în clasament de către FC Viitorul. Dacă jocul prestat de elevii săi nu l-a mulțumit pe Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului s-a declarat supărat și pe campania dusă de o parte a presei, care a vehiculat un aranjament în meciul cu Astra, de la Giurgiu, la finalul căruia s-a discutat de o înțelegere între cele două echipe, variantă atacată de clubul constănțean, care a respins orice joc... de culise.

DEZAMĂGIT DE ... SCENARII

„Eu sunt supărat pe alte lucruri, care sunt fabricate, sunt construite, din păcate. Îmi pare rău, pentru că eu cresc niște copii care vor să joace fotbal. După meciul cu Astra, ce a ieșit. Două zile... Mă simt dezamăgit total, total. Nici nu știu de ce am început proiectul. Cei șapte ani... Nu vreau să zic lucruri grele, dar să mi se strice orice imagine pe care o am eu, cum am creat-o, cum am construit-o, prin muncă, muncă și muncă. Sunt niște lucruri pe care nici nu le înțeleg. Nu mai știu ce să fac. Scenarii. Să inventezi asemenea scenarii. Domnilor, eu la pariuri?! Eu am făcut o investiție. Banii nu contează. Eu am pus suflet. Probabil că trebuie să ies din scenă. Nu știu. Se întâmplă ceva. Voi reflecta, mă voi gândi. Vom vedea. Mie nu îmi pare rău de nimic”, a spus Gică Hagi.

ÎN PLAY-OFF, ORICE ESTE POSIBIL

Lupta pentru titlu în acest an este deschisă oricărui rezultat, în duelurile dintre cele șase formații din play-off putând fi înregistrate orice rezultate, Gică Hagi considerând că totul se decide în teren: „Din experiența pe care o am, la nivelul la care am jucat, se adeverește încă o dată ce am zis când a început play-off-ul, că totul este imprevizibil, echipele sunt cu loturi egale, toate joacă un fotbal frumos, bun, competitiv. Rezultatul poate fi și pozitiv și negativ, pentru că sunt momente și momente în fotbal, de interpretare, de șansă, câteodată, dar întotdeauna în teren câștigă cel care este mai inteligent”.

Evoluția jucătorilor de la Viitorul în partida cu CS Universitatea Craiova nu a fost pe placul lui Gheorghe Hagi, care aștepta o prestație mult mai bună, un joc adaptat la ceea ce practică adversarul, pentru a câștiga duelurile care trebuie să aducă puncte importante în clasament.

„Nu am avut capacitatea să gestionăm un asemenea meci, în care ataci pozițional. Mijlocașii nu mi-au dat o pasă unde trebuie, atacanții nu au putut să treacă o dată de adversarul direct, să facă ceva. Sunt supărat. Am încercat, puteam să avem șansă, dovadă că Boli putea să marcheze. Sunt doar mulțumit de Țucudean. Cât a fost acolo a fost periculos, dar se vede că nu are meciuri, nu are ritm. Dezamăgit de atacanți, de mijlocașii ofensivi, lateralii centrări la ei, mergem înainte, vedm ce o să iasă. Nu avem presiune, mergem să jucăm un fotbal bun. Tot ce se întâmplă cu noi sunt lucruri incredibil de bune. Și în seara asta (n.r. - joi) am arătat că știm fotbal, dar nu l-am făcut așa cum îmi doream și asta e! Meciurile sunt foarte grele. Știu că poți să faci zero puncte în următoarele jocuri sau foarte multe puncte”, a adăugat managerul tehnic al Viitorului, care a felicitat jucătorii craioveni pentru evoluția lor și pentru victoria obținută.

DUMINICĂ, DE LA ORA 18.00, VIITORUL EVOLUEAZĂ LA CLUJ-NAPOCA

Programul jocurilor din etapa a cincea a play-off-ului - duminică, ora 18.00: CFR Cluj - FC VIITORUL, ora 20.30: CS U. Craiova - Fotbal Club FCSB; luni, ora 20.30: Astra Giurgiu - Dinamo București. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV.

Clasament play-off: 1. FCSB 33p (golaveraj: 8-4), 2. FC VIITORUL 33p (5-3), 3. CFR 28p (7-7), 4. Craiova 27p (2-4), 5. Dinamo 26p (3-2), 6. Astra 23p (3-8).

VINERI, PRIMUL JOC DIN ETAPA A 5-A ÎN PLAY-OUT

Programul partidelor din etapa a cincea a play-out-ului - vineri, ora 17.30: Pandurii Tg. Jiu - ACS Poli Timișoara; sâmbătă, ora 14.30: FC Voluntari - ASA Tg. Mureș, ora 20.30: CSM Poli Iași - FC Botoșani; luni, ora 18.00: Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaș. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus.

Clasament play-out: 7. Iaşi 25p (golaveraj: 6-1), 8. Gaz Metan 25p (4-4), 9. Botoşani 23p (6-2), 10. Voluntari 17p (3-7), 11. Pandurii 16p (2-1), 12. ACS Poli 14p (3-2), 13. Concordia 14p (2-6), 14. ASA 10p (2-5).

