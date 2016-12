Gică Hagi este mândru de realizările sale

Fostul internaţional Gheorghe Hagi a declarat, la petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, că este mândru de tot ceea ce a făcut până acum şi se bucură că în spatele său “rămân lucruri frumoase”. „Sunt bine, sunt fericit că sunt lângă fotbal, cu echipa. Familia și copiii sunt bine, iar din punct de vedere sportiv nu pot să mă plâng. Sunt mândru de tot ce am făcut, anii trec, dar mă bucur că în spate rămân lucruri frumoase. Este o vârstă frumoasă, sunt sănătos... cum să arăt vârsta când mă antrenez? Chiar am dat şi câteva kilograme jos. Arăt din ce în ce mai bine“, a spus tehnicianul formaţiei FC Viitorul. Hagi a adăugat că singurul lucru care îi lipseşte este fiica sa, Kira, care studiază actoria în Statele Unite ale Americii. „Singurul lucru care îmi lipseşte în momentul de faţă e fiica mea, care e plecată acum în America. Dar am vorbit cu ea aseară, am comunicat şi prin mesaje... Era frumos să fie şi ea lângă mine, dar nu contează. Ea se simte bine acolo şi ştiu că îi place ce face”, a menţionat Hagi. În ceea ce îl priveşte pe fiul său, Ianis, fostul căpitan al echipei naţionale a afirmat că acesta are potenţial, dar nu poate spune acum dacă îl va depăşi în carieră. „Sunt mulţumit de Ianis. Deja joacă alături de noi, a crescut din ce în ce mai mult şi cred că este pe drumul cel bun. Ianis trebuie să înceapă mai întâi şi o să vedem cum va fi. Nu putem să spunem acum dacă o să mă depăşească sau nu. Normal că el are talent, dar trebuie să muncească foarte mult, să fie ambiţios, să îşi construiască o carieră frumoasă. Deocamdată este la micul dejun. Mai are până să mănânce prânzul şi apoi cina... Drumul va fi lung, vor veni şi momente grele în carieră, iar pentru asta trebuie să scoată tot ce are mai bun, pentru că potenţial are”, a precizat Hagi.

Gheorghe Hagi şi-a sărbătorit ziua de naştere în Turcia, în Antalya, la Belek, unde echipa FC Viitorul se află într-un stagiu de pregătire. La petrecere a fost prezent şi preşedintele Consiliului de Administrație al FC Steaua București, Valeriu Argăseală, care i-a făcut cadou lui Hagi un tricou cu semnăturile tuturor jucătorilor din lotul condus de Constantin Gâlcă.

IDOLUL LUI IANIS

Prezent la ziua de naștere a tatălui său, Ianis Hagi a declarat că acesta a avut o carieră fabuloasă şi că este un idol pentru el. „Un cadou nu i-am făcut, pentru că sunt în cantonament, dar a avut grijă mama de cadou. Îi urez multă sănătate alături de cei dragi şi să-şi urmeze obiectivul pe care îl are de când era mic. Când eram mic nu ştiam ce înseamnă Hagi în România sau Turcia. Am realizat mai târziu. Acum îmi dau seama cât de mult a muncit pentru a ajunge la un nivel foarte mare. A fost între primii patru fotbalişti ai lumii şi este destul de greu să ajungi acolo. Este ca orice alt antrenor. Nu face diferenţa pe teren. Este doar antrenorul meu. Trebuie să-l ascult pentru că vrea să scoată sută la sută din noi. Poate de aceea este agresiv uneori. Nu simt neapărat o presiune din cauza numelui. Dar el este un idol pentru mine, a avut o carieră fabuloasă şi sper să-i urmez paşii”, a declarat Ianis Hagi.

CADOU DE LA TOTTI

Căpitanul echipei AS Roma, Francesco Totti, i-a dăruit fostului internaţional Gheorghe Hagi, cu ocazia aniversării a 50 de ani, două tricouri, unul cu numărul 10 şi celălalt cu numărul 50, împreună cu autografele jucătorilor de la formaţia din capitala Italiei. „Este un gest frumos, pe care îl apreciez din suflet, mai ales că Roma este orașul meu favorit!”, a declarat Hagi.