Gică Hagi, mulțumit de rezultatul de la Iași

Etapa a 5-a a Ligii 1 la fotbal a consemnat vineri seară, în primul joc al rundei, o remiză în duelul dintre CSMS Politehnica Iaşi şi FC Vitorul, la finalul celor 90 de minute tabela de marcaj rămânând nemodificată, scor 0-0. A fost o partidă în care fiecare formație a căutat lovitura de decisivă, însă niciuna dintre echipe nu a găsit drumul spre gol.

„Sunt mulțumit de jocul pe care l-am făcut. De rezultat oricum sunt mulțumit, dar nu am marcat. Știam că întâlnim o echipă foarte bună, competitivă, mult mai experimentată ca noi, care joacă foarte bine acasă și poate oricând să înscrie. Am aliniat o formație foarte tânără și schimbările au fost tot jucători tineri. Eu cred că am făcut față. Păcat că nu am marcat și eu cred că meritam victoria”, a declarat Gică Hagi, după încheierea meciului, la conferința de presă.

Pentru FC Viitorul urmează încă o partidă în deplasare în Liga 1, în etapa a 6-a. Duminică, 28 august, de la ora 18.00, formația constănțeană va juca la Craiova, pe stadionul „Extensiv”, în compania echipei CS Universitatea Craiova.

Citește și:

FC Viitorul, punct important la Iaşi