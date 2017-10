Gică Hagi, nemulțumit de evoluția din repriza a doua

FC Viitorul, campioana en titre, a rezolvat problema învingătoarei în duelul cu CSM Poli Iaşi, din etapa a 13-a a Ligii 1 la fotbal, ultima a turului, încă din primele 45 de minute, conducând cu 4-1, dar în partea a doua a jocului Gheorghe Hagi a fost nemulțumit de evoluția elevilor săi. Doar atacanții au fost apreciați de tehnicianul Viitorului, care așteaptă în retur prestații mult mai bune ale jucătorilor. „O primă repriză serioasă, fantastică după părerea mea, pentru că am avut răbdare, am construit bine, am circulat bine mingea dintr-o parte în alta, am știut să dezvoltăm, să combinăm unde trebuie. Atacanții au făcut un meci foarte bun. Mă bucur că s-au deblocat, le-a ieșit. A doua repriză sunt supărat foc. Îmi pare rău, pentru fundași, pentru mijlocași, degringoladă totală. Sper să uităm această repriză, pentru că nu are nimic în comun cu noi. Abia așteptam să se termine meciul, pentru că am oferit adversarului timp, spațiu. Echipa era largă, lungă, tot. În teren a fost total altceva în repriza a doua”, a declarat managerul tehnic al formației constănțene la conferința de presă.

Victoria cu scorul de 5-2 (Țucudean 15, 40, 43, 50, A. Chițu 44 / Platini 18, Jo 70) din meciul de sâmbătă a permis Viitorului să încheie sezonul regulat pe locul 8, cu 17 puncte, la egalitate cu Dinamo, însă echipa bucureșteană are un golaveraj superior, 18-15 față de 15-13. În prima etapă a returului, Viitorul va întâlni, în deplasare, penultima clasată, Gaz Metan Mediaș, întâlnirea fiind programată sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 16.30.

