Gică Hagi se gândește la viitorul sezon

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” și-a trecut în palmares în acest sezon câștigarea Ligii Elitelor Under 19 și Under 17, iar grupa 2004 s-a impus, duminică, la Ovidiu, în turneul final al Cupei „Hagi-Danone”. Finala câștigată de Academia Hagi 2004 la loviturile de departajare, 5-3 cu Kinder Tg. Mureș, 2-2 la finalul timpului regulamentar de joc, a fost urmărită și de Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, care a apreciat evoluțiile micuților fotbaliști. „Este ușor să vorbești când lucrurile merg bine, când câștigi, dar asta s-a întâmplat nu numai la Cupa „Hagi-Danone“. Și la juniori A suntem de cinci ani campioni. În finală, la penalty-uri, am avut șansă. Felicit ambele echipe. Sunt copii care vor crește și vor face performanță. A fost un turneu bun, cu echipe bune, iar finala a fost foarte interesantă. Cu privire la viitorul meu, niciodată nu știi mâine ce se poate întâmpla. Ați văzut că am fost transferat, dar am rămas la Viitorul. Trebuie să formăm o echipă bună pentru sezonul viitor, pentru că vom ieși în Europa cu echipa de seniori și este o șansă importantă. Ne așteaptă o nouă provocare, un sezon greu. Vor fi și plecări, și veniri de jucători”, a declarat Gică Hagi.

„Important este că am ajuns la turneul final din Franța și vom încerca să ieșim cât mai sus. A fost cel mai greu în finală, dar cu atât mai mare este bucuria. Prin muncă multă și ambiție, o atitudine corspunzătoare, au tot viitorul înainte. Copiii sunt talentați, de perspectivă, dar trebuie să muncească mult”, consideră Cosmin Constantin, antrenorul Academiei Hagi 2004.

„Ne doream mult să câștigăm și să păstrăm tradiția. Și grupele 2002 și 2003 au câștigat și ne doream să păstrăm cupa la Constanța. Sperăm să facem o impresie bună în Franța. Finala a fost strânsă, mai ales că am luat golurile din cauza a două greșeli. La penalty-uri am avut puțin emoții, pentru că în grupă am pierdut cu Kinder, dar eram sută la sută convins că trebuie să câștigăm ca să mergem în Franța”, a spus Horia Marin, jucătorul Academiei Hagi, desemnat cel mai tehnic jucător al turneului desfășurat la Ovidiu.

Formația constănțeană va reprezenta România la turneul final „Danone Nations Cup” de la Paris, programat în luna octombrie, unde va lupta pentru trofeul suprem alături de alte 31 de echipe naționale din întreaga lume, iar jucătorii Academiei Hagi se vor întâlni cu Zinedine Zidane, ambasadorul competiției.

