Gică Hagi, supărat pe jucătorii experimentați de la FC Viitorul

Intrată în play-off-ul Ligii 1 cu speranțe la primele două locuri, care duc în preliminariile Ligii Campionilor, FC Viitorul continuă să rămână fără victorie în această fază a campionatului, cedând din nou pe teren propriu, scor 1-3 (A. Ciobanu 83 / Boudjemaa 19, V. Găman 59-pen., Alibec 60), în duelul cu liderul Astra Giurgiu, desfășurat sâmbătă seară, pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, în etapa a 6-a. Constănțenii au jucat în inferioritate numerică din min. 28, când Dr. Nedelcu a primit corect al doilea cartonaș galben, iar, în repriza secundă, centralul Radu Petrescu a acordat destul de ușor o lovitură de pedeapsă pentru oaspeți, la semnalizarea arbitrului adițional, și a anulat greșit un gol marcat de Florinel Coman în finalul partidei, pentru o poziție de ofsaid inexistentă. În ciuda erorilor de arbitraj, Astra a fost net superioară, iar managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, a recunoscut că giurgiuvenii s-au impus meritat. „Știam că întâlnim o echipă puternică, omogenă și speculativă. Nu ne-am băgat în poartă, chiar dacă luam șase goluri. Din păcate, noi am fost naivi și am făcut greșeli care ne-au costat mult, eliminarea și primul gol. Ne-am asumat acest risc, de a avea mulți jucători tineri pe teren, dar au șansa lor de a progresa și unii vor ajunge fotbaliști mari. Chiar dacă luăm bătăi în momentul de față, vor învăța și vor deveni mai buni. Mai avem patru meciuri și vom merge pe aceeași linie, cu tineri, cum este Ciobanu, care a și marcat. Avem mulți copii, Viitorul are o academie importantă și vom face mereu legătura cu echipa mare. Nu pot să-i bag pe toți, pentru că vor fi doar înfrângeri și așa nu poți să construiești nimic. Dacă tot am ajuns în această situație, încerc să profit și să le dau celor tineri ocazia de a juca. Din păcate, jucătorii cu experiență ori nu mai sunt în lot, ori au avut un randament foarte slab, și vorbesc de șase-șapte jucători, grosul și puterea echipei. Nu au adus la echipă ceea ce trebuia. Și acum jucăm un fotbal frumos, dar lipsa de experiență la acest nivel, de play-off, se vede. Mergem înainte, luăm părțile bune și ne gândim ca anul viitor să facem din nou o echipă competitivă. Dacă mergem în Europa, vom încerca să reprezentăm România așa cum trebuie”, a spus Hagi.

INCIDENTE ÎN TRIBUNE ȘI LA VESTIARE

Din păcate, meciul de sâmbătă a avut parte de câteva momente regretabile, care au avut în prim-plan fani ai gazdelor. Enervați de protestele și gesturile antrenorului giurgiuvenilor, Marius Șumudică, mai mulți spectatori din tribune l-au înjurat și scuipat pe tehnicianul liderului, fără ca stewarzii să ia vreo măsură. „Am primit vreo două picături de suc pe buze la un moment dat, că mi-era sete și a aruncat unul cu un pahar. Trebuie să spăl geaca, pentru că se lipește. Unul cu semințe, unul cu ce i-a rămas de la șaorma, dar le duc. Au strigat, au scandat, m-au înjurat, mi-am îmbogățit și eu repertoriul de înjurături, pentru că de la Constanța pleacă șmecheria”, a comentat, cu umor, Șumudică.

Scandalul a continuat la vestiare, unde un grup format din câțiva angajați ai Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” și prietenii acestora i-au înjurat timp de aproape jumătate de oră pe jucătorii Astrei. În cele din urmă, a fost nevoie de intervenția în forță a jandarmilor, care au ridicat din mulțime trei persoane și le-au amendat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. „Vreau să le mulțumesc celor care au venit la stadion și ne-au susținut. Știu că e greu când echipa ta favorită pierde și le spun să creadă în continuare în noi, pentru că vom face lucruri frumoase. Fiecare public trebuie să-și susțină echipa, să nu-l intereseze de adversar și să rămână fair-play. Respectul trebuie să primeze”, a spus Hagi.

