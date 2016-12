Gică Popescu nu mai poate candida la preşedinţia FRF

Convocată astăzi, de la ora 10.00, la Sala “Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului din Bucureşti, pentru alegerea noului preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Adunarea Generală a FRF s-ar putea amâna din cauza condamnării la închisoare cu executare a marelui favorit, Gică Popescu. Fostul căpitan al naţionalei era principalul candidat să-l înlocuiască pe Mircea Sandu la conducerea fotbalului românesc, după ce “Naşul” a fost preşedinte al FRF timp de 24 de ani. În absenţa lui Gică Popescu, au rămas cinci pretendenţi: Gheorghe Chivorchian, Vasile Avram, Marcel Puşcaş, Răzvan Burleanu şi Sorin Răducanu. Zvonurile dau ca sigură anularea alegerilor, deoarece Mircea Sandu vrea să găsească un înlocuitor pentru Gică Popescu, primul pe listă fiind fostul selecţioner Anghel Iordănescu. Pentru a putea reprograma alegerile, Mircea Sandu şi Adalbert Kassai se pare că i-au sfătuit pe susţinătorii lui Gică Popescu să nu se prezinte la şedinţa de azi, pentru a nu fi întrunit cvorumul necesar. În schimb, fostul şef al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, este convins că va deveni azi noul preşedinte al FRF.

„Nu am comentat nici înainte problemele cu justiţia ale altcuiva, nu am să o fac nici acum. Personal, îmi pare rău pentru Gică Popescu. Aş fi vrut să câştig aceste alegeri pe teren, nu prin neprezentare. Acum nu avem altceva de făcut decât să mergem înainte cu acelaşi gând, cel al schimbării fotbalului românesc. Gică Popescu are şi oameni de valoare în echipa sa, oameni care sunt bineveniţi alături de mine”, a spus Avram.

Preşedintele Mircea Sandu a declarat că, în situaţia în care se va alege un nou preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal în cadrul Adunării Generale de azi, atunci acesta va rezista în funcţie doar “trei-şapte luni”, după care vor fi organizate alegeri anticipate. El a adăugat că nu susţine niciun alt candidat, în condiţiile în care Gică Popescu nu mai poate participa la alegeri ca urmare a condamnării primite în “Dosarul Transferurilor”.