Gică Popescu s-a antrenat alături de FC Viitorul

După un zbor de șase ore, cu o escală la Istanbul, FC Viitorul a ajuns în noaptea de miercuri spre joi în Antalya, unde va efectua al doilea stagiu de pregătire din această iarnă. Constănțenii și-au stabilit cartierul general în stațiunea Lara, aflată pe malul Mării Mediterane, unde există condiții de pregătire excelente. Joi dimineață, elevii lui Gheorghe Hagi au susținut primul antrenament de la sosirea în Turcia, iar ședința de pregătire a oferit o surpriză de proporții. Pe teren s-a aflat Gică Popescu, fostul mare fotbalist antrenându-se alături de Zoltan Iasko, directorul general al clubului constănțean. În vârstă de 48 de ani, fostul căpitan al naționalei României a arătat o formă fizică de invidiat, semn că a trecut peste problemele medicale întâmpinate în perioada petrecută în penitenciar, aproximativ un an și jumătate, după condamnarea primită în „Dosarul transferurilor”. Eliberat condiționat, Gică Popescu nu are dreptul de a activa în fotbal, astfel că a ținut să explice prezența sa în cantonamentul celor de la FC Viitorul în cadrul unei conferințe de presă. „Pe 12 februarie sunt invitat de FC Barcelona la un meci al legendelor, care va avea loc la Ryad, între FC Barcelona și Real Madrid. Cu această ocazie, știind că Gică pleacă în cantonament, l-am rugat să mă lase să vin și eu cu el. Vreau să profit de această perioadă și să mă antrenez, pentru că nu vreau să merg la un astfel de eveniment și să mă accidentez. Și nu puteam să aleg alt antrenor decât pe Gică! Acesta este scopul și motivul prezenței mele în Antalya și nu am nicio implicare oficială la FC Viitorul, pentru că nu pot face acest lucru. Singurul motiv pentru care sunt aici este să mă antrenez timp de 9 zile pentru a putea face față meciului de la Ryad”, a spus Gică Popescu.

Gruparea de pe litoral va rămâne în Antalya până pe 5 februarie, când va reveni în țară pentru pregăti debutul oficial în acest an. Constănțenii, care au încheiat prima parte a campionatului pe locul 2, asigurându-și calificarea în play-off, vor evolua sâmbătă, 13 februarie, de la ora 18.00, pe teren propriu, împotriva celor de la CSMS Iași, în etapa a 24-a a Ligii 1.

CU 14 JUNIORI ÎN TURCIA

Din lotul care participă la cantonamentul din Antalya lipsesc Alexandru Buzbuchi, Romario Benzar, Robert Hodorogea, Dragoş Nedelcu şi Florin Tănase, aflați la naționala divizionară a României, dar fac parte 14 juniori. „Vrem să simtă pulsul, să stea cu noi și să vadă ce înseamnă performanța”, a spus Hagi. Cei 28 de jucători sunt: portari - Peterson Pecanha, Arpad Tordai (junior), Cosmin Dur-Bozoancă (junior); fundaşi - Kevin Boli, Tiberiu Căpuşă (junior), Bogdan Ţîru, Herold Goulon, Szabolcs Kilyen (junior), Bogdan Mitache, Cristian Ganea, Ciprian Perju, Virgil Ghiţă (junior), Tudor Băluţă (junior); mijlocaşi - Vlad Achim, Ioan Filip, Răzvan Marin, Carlo Casap (junior), Doru Dumitrescu (junior), Andreas Iani (junior), Alexandru Măţan (junior); atacanţi: Florin Cernat, Aurelian Chiţu, Andrei Ciobanu (junior), Florinel Coman (junior), Ianis Hagi (junior), Vlad Rusu, Bănel Nicoliţă, Denis Drăguş (junior).

