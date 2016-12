Gigacaloria, majorată forţat, la cererea CET

MAJORARE Consilierii locali constănţeni, întruniţi ieri în şedinţa Consiliului Local Municipal Constanţa, au votat majorarea preţului la gigacalorie. Mai exact, majorarea aprobată ieri este forţată de fostul şi actualul Guvern, care au avizat fără reţinere, prin intermediul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), solicitarea CET de majorare a preţului. “L-aţi văzut şi pe Sorin Oprescu revoltându-se pentru faptul că cei de la termocentrale cresc preţurile de câte ori vor ei şi cu cât vor ei. Aşa s-a întâmplat şi acum în Constanţa, cum se întâmplă de ani de zile. Bine că nu a crescut foarte mult, ci doar cu 1%, preţul gigacaloriei pe care noi o cumpărăm de la CET, motiv pentru care trebuie să creştem şi preţul gigacaloriei pe care o livrăm populaţiei. Suntem obligaţi să creştem preţul”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a anunţat că decizia de majorare a preţului a fost deja contestată în instanţă. „Ne judecăm cu ei, pentru că nu este normal acest lucru, însă până nu vom avea o hotărâre finală a instanţei, preţul către populaţie creşte cu acest 1%. Dacă vom câştiga, ne vom compensa la factură”, a spus Mazăre. El a adăugat că speră ca, în baza unei hotărâri judecătoreşti, să primească de la CET o fundamentare a majorării preţului la gigacalorie. „Niciodată nu am primit o fundamentare de la ei. Ne-au anunţat doar noul preţ şi ne anunţă că ori plătim, ori taie căldura”, a spus Mazăre.

SUSŢINERE Primarul a mai explicat că beneficiarii subvenţiilor nu vor plăti mai mult, pentru că municipalitatea va susţine această creştere de 1% din bugetul local. Directorul RADET, Ilie Rachieru, a declarat, la rândul său, că decizia de majorare a preţului de către CET obligă autoritatea locală să modifice preţul local de facturare. „Preţul local de facturare ajunge de la 338,3 la 341,51 lei. Această majorare va trebui suportată de constănţeni. Noi am contestat această majorare la ANRE. Am intentat un proces împotriva deciziei de majorare a preţului. Noi am contestat în primul rând faptul că CET-ului i s-au aprobat în 2011 două creşteri de preţ. În martie 2011, o creştere de aproximativ 10%, şi în decembrie 2011, încă 1%. Asta înseamnă per total o creştere de 11% într-un an în care s-a spus că nu se aprobă niciun fel de creştere de preţ. Din punctul nostru de vedere, aceste creşteri sunt nejustificate, având în vedere că nu au existat creşteri de preţ la gazul natural”, a declarat Rachieru. Mai exact vorbim despre un Guvern care nu dă doi bani pe populaţia României. După ce a eliminat subvenţia la căldură şi a aruncat în aer facturile la întreţinere în această iarnă, Guvernul, prin ANRE, s-a gândit că nu ar fi rău să mai mulgă de bani populaţia, acceptând fără cârtire solicitările de majorare a preţului la gigacalorie.