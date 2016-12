Gigacaloria, subvenționată și în aprilie

06:52:28 / 16 Aprilie 2015

Fagadau urmeaza politica primarului

Sper ca si noua administratie va aplica aceeasi politica a lui Mazare, pai cum sa dai subventie la milionarii in euro, ei au cate doua vile, cate trei masini de peste 10.000 euro,, te sfideaza , avere facuta prin evaziune, mita, furt, etc, pai ce reprezinta pt. astia 100 de lei ca platesc in plus la incalzire fata de un pensionar care a muncit peste 40 de ani si are o pensie de 1.000. lei. Bai, toata lumea are dreptul la viata nu numai astia bogatii, nu mai fiti calici, nu numai voi sa umflati ca o sa crapati.