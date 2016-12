Giganţii afectaţi de criză

REZULTATE SLABE Google a raportat un profit de 2,18 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, în scădere de la 2,73 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă a anului trecut, iar rezultatul sub aşteptările analiştilor a dus la suspendarea acţiunilor companiei la bursa Nasdaq, după un declin de 9%. Operatorul celui mai accesat motor de căutare la nivel mondial a publicat din greşeală mai devreme cu câteva ore rezultatele financiare pe trimestrul al treilea, pe site-ul comisiei americane pentru bursă şi valori mobiliare, anunţul incluzând la sfârşit propoziţia ”aşteptăm declaraţiile lui Larry” (Larry Page, cofondator al Google). Google a luat astfel prin surprindere piaţa, anunţul fiind aşteptat după închiderea tranzacţiilor. Eroarea a devenit rapid subiect pe Twitter, printre comentarii fiind şi observaţia că Google ar putea simţi lipsa Marissei Mayer, care a plecat din companie în urmă cu câteva luni, pentru a conduce Yahoo. Veniturile au urcat de la 7,51 miliarde de dolari la 11,33 miliarde de dolari, în timp ce analiştii anticipau 11,39 miliarde de dolari. Profitul pe acţiune, de 6,53 dolari, este sub aşteptările analiştilor, de 10,63 dolari.

LIMITAREA CONSUMULUI Cererea tot mai mică de PC-uri la nivel mondial, presată de criza economică mondială şi interesul tot mai mare al cumpărătorilor pentru electronicele mobile, scade profitabilitatea Microsoft şi AMD, care s-au alăturat companiei Intel cu rezultate trimestriale şi estimări sub aşteptări. Profitul net al Microsoft a scăzut cu 22%, la 4,47 miliarde de dolari, în primul trimestru fiscal, încheiat pe 30 septembrie. Profitul pe acţiune, de 53 de cenţi, a ratat estimările analiştilor, de 56 de cenţi. Vânzările grupului au coborât cu 7,9%, la 16 miliarde de dolari, comparativ cu estimările medii de 16,4 miliarde de dolari. Rezultatele trimestriale ale Microsoft au fost afectate de scăderea vânzărilor sistemului de operare Windows, cu 33%, la 3,24 miliarde de dolari, în timp ce analiştii se aşteptau la 3,64 miliarde de dolari. În intervalul analizat, livrările mondiale de PC-uri au scăzut cu 8,3% faţă de intervalul similar din anul trecut, la 87,5 milioane de unităţi, potrivit companiei de cercetare a pieţei Gartner.

Piaţa globală a PC-urilor se va contracta în acest an cu 1,2%, la 348,7 milioane de unităţi, anticipează firma de analiză IHS ISuppli, acesta urmând să fie primul declin anual după anul 2001. AMD, al doilea mare producător de procesoare pentru PC-uri la nivel mondial, anticipează că vânzările din ultimele trei luni ale acestui an ar putea rata estimările şi a anunţat că va renunţa la 15% dintre angajaţi. Compania a înregistrat în trimestrul al treilea pierderi de 157 milioane de dolari, după un profit de 97 milioane dolari în urmă cu un an. Vânzările au coborât cu 25%, la 1,27 miliarde dolari. Rezultatele celor două companii, care se adaugă marjelor sub aşteptări anticipate de Intel săptămâna trecută pentru trimestrul al patrulea, scot în evidenţă impactul crizei economice mondiale şi interesul în creştere al cumpărătorilor pentru electronicele mobile. Unii cumpărători au amânat cumpărarea unui PC pentru după lansarea Windows 8. Microsoft mizează pe Windows 8, ce va intra la vânzare săptămâna viitoare, pentru creşterea cererii de PC-uri şi pentru tabletele cu acest sistem de operare, în detrimentul sistemelor iOS al Apple şi Android al Google. Grupul urmează totodată să lanseze vânzările tabletei Surface, prima incursiune a Microsoft în domeniul hardware.

RETRAGERE Yahoo a anunţat, ieri, că îşi va retrage operaţiunile din Coreea de Sud, subliniind problemele pe care le are în lupta cu Google şi alţi competitori locali pe piaţa publicităţii pe mobile şi a serviciilor online. Coreea de Sud este prima ţară din Asia din care Yahoo a decis să plece, au anunţat reprezentanţii companiei. Unul dintre cele mai mari nume şi branduri de pe internet, un pionier al industriei, Yahoo a început să piardă teren în faţă de rivali globali ca Google sau Facebook. Pe piaţa sud-coreeană, Yahoo nu a reuşit să se impună nici în faţa competitorilor locali ca NHN Corp, Daum Communications Corp şi SK Communications Co.. Yahoo Korea, care a început să funcţionze în 1997 şi este deţinut în întregime de compania americană, are aproximativ 250 de angajaţi în Coreea de Sud. Portalul coreean va înceta să funcţioneze în decembrie. Yahoo a schimbat trei preşedinţi în ultimul an, cel mai nou fiind un fost şef de la Google, Marissa Mayer. Compania rămâne, însă, unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa de servicii online, având peste 700 de milioane de utilizatori pe lună care îi accesează serviciile.