Giganţii americani au ajuns pe bursa românească

ALWAYS COCA-COLA? Începând de astăzi, titlurile Apple, Bank of America, Intel, Coca-Cola şi Visa vor putea fi tranzacţionate pe sistemul alternativ (ATS) al Bursei de Valori din Bucureşti (BVB), iar lucrurile arată bine pentru potenţialii investitori - toate cele cinci noi titluri au crescut constant, de la începutul anului, pe fondul unor raportări pozitive de profit ale companiilor. „Acţiunile Coca-Cola par a fi subevaluate, raportat la media concurenţei (Pepsico Inc. şi Dr. Pepper Snapple Group), însă se disting clar prin profitabilitate şi rentabilitatea activelor. Din 1920 şi până acum, compania a plătit dividende acţionarilor. În ultimii ani, ritmul mediu de creştere a dividendelor a fost de 7%. În 2012, dividendul este de 0,51 dolari”, spun analiştii casei de brokeraj Tradeville, care este market maker pentru cele cinci titluri americane, urmând să dea cotaţia iniţială. Titlurile Coca-Cola sunt listate la Bursa din New York (NYSE), făcând parte din indicii Dow Jones, S&P 500 şi Rusell 1.000. Cel mai mare acţionar al companiei este Berkshire Hathaway, fondul de investiţii administrat de Warren Buffet.

TITLURI SIGURE, DAR ŞI VOLATILE Şi acţiunile Visa prezintă un potenţial important de creştere, prin prisma migrării către moneda electronică. „Tocmai de aceea nu este o acţiune ieftină. Visa operează cea mai mare reţea de plăţi electronice din lume, cu o cotă de piaţă de 63%, intermediind, în perioada 1 octombrie 2010 - 30 septembrie 2011, tranzacţii de 5.900 miliarde dolari. Marja de profit este de 43%”, spune analistul Tradeville Ovidiu Dumitrescu. De cealaltă parte, titlurile Bank of America au avut o creştere de-a dreptul spectaculoasă, în 2012, de peste 70%, însă avansul vine după o scădere la fel de impresionantă, în 2011. „Titlurile băncii americane au o volatilitate mare şi ar putea stârni interesul celor cu apetit ridicat de risc”, mai spune Dumitrescu. Şi Intel reprezintă o alegere bună, spun cei de la Tradeville, prin prisma randamentului dividendului, rentabilităţii şi predicţiilor privind piaţa IT: „Intel este superioară competitorilor săi, Texas Instruments Inc, Broadcom Corp şi Altera Corp”.

PROGRAMUL TRANZACŢIILOR Vedeta incontestabilă va fi însă gigantul IT Apple, prima companie care ar putea ajunge la o capitalizare de 1.000 miliarde dolari. Trecând peste indicatorii tehnici (foarte buni, de altfel), „investiţia în Apple se rezumă la încrederea în capacitatea companiei de a-şi creşte în continuare vânzările”, mai spune analistul Tradeville. Tranzacţionarea celor cinci titluri americane începe astăzi, după următorul program: 16:30 - 16:35 - pre-deschidere, 16:35 - deschidere, 16:35 - 18:25 - tranzacţionare continuă, 18:25 - 18:30 - pre-închidere şi 18:30 - închidere. În şedinţa de astăzi, preţurile de referinţă vor fi comunicate de market maker-ul Tradeville, iar variaţia maximă admisă este de plus/minus 25% faţă de medie.