Gigantul McDonald's, dat în judecată

Mai mulţi angajaţi ai McDonald's din California, Michigan şi New York au dat în judecată compania şi proprietarii mai multor francize ale lanţului de restaurante de tip fast-food, acuzând că nu-şi primesc integral salariile, scrie ”New York Times”. Angajaţii spun că nu le sunt plătite orele suplimentare, susţinând că li s-au tăiat de pe cartela de pontaj mai multe ore, iar banii pe care îi primeau erau mult mai puţini decât cei cuveniţi pe munca pe care o prestau. În plângerile depuse se mai menţionează că există şi cazuri în care angajatorul refuză să le plătească orele în care restaurantele nu aveau clienţi. Reprezentanţii lanţului de restaurante de tip fast-food au trimis un comunicat de presă în care precizează că angajatorul are grijă de persoanele care lucrează în companie şi că nimeni nu este discriminat. ”Analizăm, în prezent, acuzaţiile care ni se aduc. Atât McDonald’s, cât şi proprietarii de francize vor iniţia o anchetă amplă pentru a verifica acuzaţiile aduse. În funcţie de rezultatele obţinute se vor lua şi măsurile care se impun”, se arată în comunicatul de presă. Totodată, angajaţii din New York acuză McDonald’s că refuză să le ramburseze sumele pe care le cheltuiesc pentru a-şi curăţa uniformele.