Gigi Becali așteaptă verdictul instanței: iese sau nu din închisoare?

Tribunalul Constanța a judecat, ieri, contestațiile procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța împotriva deciziilor Judecătoriei Medgidia de a-l elibera condiționat pe Gigi Becali. Sala de judecată a fost arhiplină, rudele și prietenii latifundiarului din Pipera așteptând cu sufletul la gură verdictul instanței. Procurorul DNA a vorbit primul și a cerut respingerea solicitării condamnatului de a părăsi închisoarea înainte de executarea pedepsei de trei ani și jumătate primite pentru mai multe fapte de corupție. El a susținut că Becali nu îndeplinește condițiile pentru a fi eliberat condiționat și a vorbit despre zilele muncite de acesta la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, dar și despre două cărți scrise de latifundiar în închisoare, care i-ar fi redus pedeapsa cu 185 de zile. „Lucrările publicate de inculpat, „Muntele Athos - Patria Ortodoxiei” și „Becali și Steaua”, nu reprezintă lucrări științifice. În plus, este de notorietate faptul că Gigi Becali a fost favorizat la locul de muncă... Ceea ce a făcut el acolo este pus sub semnul întrebării, dar nu avem dovezi că nu și-a îndeplinit sarcinile primite, așa că nu putem contesta modalitatea în care deținutul a muncit la Academie”, a afirmat procurorul DNA Constanța. În replică, avocatul lui Gigi Becali, Aurica Grigorescu, a spus că acesta a dat dovadă de un comportament exemplar în penitenciar, a fost recompensat de 11 ori, a beneficiat de mai multe permisii și a participat la toate activitățile din închisoare.

DISCURS Ca de obicei, discursul lui Gigi Becali a fost unul evlavios. „Am emoții foarte mari astăzi (n.r. - ieri), mai mari decât atunci când am fost condamnat, nu știu de ce. Vreau să-i spun doamnei procuror că cele două cărți scrise de mine sunt lucrări științifice pentru că au fost publicate de o editură științifică și se bazează pe trăirile mele intense din temniță. Îmi venea o idee la două noaptea, mă ridicam din pat și o notam... Sunt lucrări făcute cu suflet, din inimă. Într-una din ele chiar le mulțumesc judecătorilor care m-au condamnat pentru că această perioadă petrecută în detenție a fost cea mai folositoare din viața mea. Aici am aflat ce este mântuirea, am fost curățat de păcate și am decis să mă dedic religiei de acum încolo”, a spus Gigi Becali. El a vrut să-i dea procurorului DNA legea care prevede ce lucrări sunt considerate științifice, „că poate nu știe și ar vrea să învețe”, însă acesta a refuzat oferta. Judecătorul a primit, însă, ca probă la dosar, una dintre cărțile omului de afaceri. Gigi Becali a vorbit și despre colegii săi de celulă, care au plecat acasă înaintea lui pentru că Parchetul nu a contestat eliberarea lor condiționată. „Tâlhari, hoți, toți părăseau pușcăria și eu rămâneam. Mi-am spus: „Dacă doarme DNA-ul și nu mai vine la instanță, să conteste, sigur scap”. Dar de unde somn? A venit!!!”, a mai afirmat râzând finanțatorul Stelei. La ora închiderii ediției, instanța încă nu se pronunțase asupra contestațiilor DNA.