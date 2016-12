Gigi Becali află mâine dacă va fi eliberat

Gigi Becali mai are puțin și află dacă judecătorii constănțeni îi vor da voie să iasă din pușcărie. Mâine, Tribunalul Constanța va judeca cele două contestații formulate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța împotriva deciziilor Judecătoriei Medgidia, prin care s-a dispus eliberarea condiționată a latifundiarului din Pipera. Amintim că instanța a admis atât cererea formulată direct de Gigi Becali, cât și propunerea comisiei Penitenciarului Poarta Albă, care i-a dat „undă verde” finanțatorului Stelei pentru a ieși din spatele gratiilor. Amintim că Gigi Becali se află încarcerat, din 29 octombrie 2013, la Penitenciarul Poarta Albă - Secția Exterioară Valu lui Traian, după ce a fost transferat de la Penitenciarul Jilava, unde a ajuns în vara lui 2013. Latifundiarul execută, în regim deschis, o pedeapsă de trei ani și jumătate primită pentru fapte de corupție. După ce a ispășit doi ani de detenție, perioadă în care a muncit la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” și a scris două cărți, Gigi Becali are toate șansele să scape din penitenciar înainte de executarea totală a condamnării.

"AM ȘTERS TOTUL CU BURETELE" Săptămâna trecută, latifundiarul a beneficiat de o învoire. El a primit o permisie de cinci zile, pe care și-a petrecut-o alături de familie, în București. Gigi Becali a mers în parcul Herăstrău, unde a mâncat la o terasă, apoi s-a plimbat prin magazinele dintr-un mall. Duminică, omul de afaceri a participat la slujba de la biserica din Pipera, iar la ieșire a declarat că echipa de fotbal Steaua va fi pentru el doar o societate comercială de pe urma căreia va câștiga bani pentru a-i dona. „Viaţa mea s-a şters, am şters totul cu buretele şi am început o nouă viaţă care se numeşte Gheorghe Becali. Îl caut pe Hristos, mă duc după Hristos oriunde se află. Îi caut pe cei bolnavi, pe cei săraci, pe cei dezbrăcaţi, pe cei însetaţi, pe cei din temniţă şi pe cei din spitale. Toată averea mea o dau lui Hristos. Mi-e ruşine de ceea ce făceam eu”, a spus Becali.