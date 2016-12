Gigi Becali ar putea lucra la Academia „Gheorghe Hagi”

Finanţatorul Stelei, Gigi Becali, este tot mai aproape de o colaborare cu Academia „Gheorghe Hagi”. Reprezentanţii Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă au anunţat că între instituţie şi clubul Viitorul a fost semnat ieri un contract de prestări servicii, ce prevede că penitenciarul „va asigura un efectiv de persoane private de libertate, în vederea prestării unor activităţi lucrative în domeniul „întreţinere terenuri sportive şi clădiri, interior”“, după cum se arată într-un comunicat de presă. Gigi Becali, încarcerat în regim deschis în Secţia Exterioară a Penitenciarului Poarta Albă, din localitatea Valu lui Traian, ar urma să lucreze opt ore pe zi, fără supraveghere, de luni până vineri. Urmează ca cele două părţi să stabilească amănuntele colaborării. Reprezentanţii Penitenciarului Poarta Albă au mai precizat că „o comisie constituită la nivelul instituţiei va selecţiona persoanele private de libertate care corespund criteriilor solicitate de clubul Viitorul”, însă, având în vedere experienţa lui Becali, este foarte probabil ca el să se numere printre cei aleşi. Amintim că preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu, a anunţat în luna decembrie a anului trecut că a pornit demersurile necesare pentru o colaborare cu Gigi Becali. “Vom vedea în ce condiţii vom putea face acest lucru, dar şi cum putem îndeplini noi cerinţele. Un om ca Gigi Becali ar fi binevenit la Academie, ne-ar putea oferi multe sfaturi, ne-ar putea consilia în privinţa unor eventuale transferuri. A format la Steaua o echipă puternică, cu foarte mulţi jucători de valoare. De ce nu am putea beneficia şi noi de sfaturile dânsului?”, a spus Peniu la acea dată. Gigi Becali a formulat pe 30 decembrie o cerere de eliberare din motive medicale, acuzând o afecţiune veche la coloană care nu a mai fost tratată în perioada încarcerării. Solicitarea sa va fi judecată de Tribunalul Constanţa pe 29 ianuarie.