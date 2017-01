Gigi Becali, audiat de procurori

Omul de afaceri Gigi Becali a ajuns, miercuri dimineață, la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori pentru mărturie mincinoasă, în dosarul afaceristului Gabriel Popoviciu, au declarat pentru Mediafax surse judiciare.

"Sunt chemat în legătură cu dosarul Puiu Popoviciu. Mărturie mincinoasă nu are cum să fie. Orice aș spune eu, infracțiunea de abuz în serviciu e pe acte. Orice aș declara, nu are relevanță pentru că nu am să știu eu ce știu procurorii. Nu mi-am schimbat nicio declarație. Tot adevărul este în acte", a declarat Gigi Becali la intrarea în sediul DNA.

Gigi Becali este audiat în legătură cu dosarul în care este judecat omul de afaceri Gabriel Popoviciu pentru complicitate la abuz în serviciu contra și dare de mită în legătură cu retrocedarea a două terenuri din zona Băneasa.