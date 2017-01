Gigi Becali, audiat de procurori

Finanțatorul echipei Steaua, Gigi Becali, este audiat vineri la DNA în dosarul în care este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului, în legătură cu declarațiile pe care le-a dat în dosarul omului de afaceri Gabriel Popoviciu.

Audiere are loc după ce Gigi Becali le-a solicitat procurorilor acest lucru, au declarat pentru Mediafax surse judiciare.

"Unii care se așteaptă ca Becali să ajungă la pușcărie iar să își pună pofta în cui. Gelozia, invidia, dușmănia, asta e la oameni. Am și eu păcatele mele. Declarații, am dat două. Da, mi le aduc aminte și mi le mențin. Și dacă nu îmi aduc aminte, nu îmi aduc. La «Valiza» am recunoscut eu tot, am spus, da, am vrut să dau bani că am vrut să joace corect. Valiza o recuperez după ce o să vină câștigul de la CEDO", a declarat Gigi Becali la intrarea la audieri.

Întrebat despre declarațiile pe care le-au făcut politicienii despre el, Gigi Becali a precizat : "Nu trebuie să îmi ia apărarea domnul Băsescu, pentru că Sfântul Vasile cel Mare a zis că adevarul nu are nevoie de apărare. Am venit singur, nu am nevoie de avocat. Băsescu m-a băgat la pușcărie dar tot mă uit la el. E dat naibii. Cand nu îi convine de Kovesi zice că dă prea multe declarații, când îi e frică, o prețuiești. O compară cu Morar al lui. Păi, Morar nu face nici doi bani".