Gigi Becali, dispus să ofere Steaua MApN-ului

Clubul Sportiv al Armatei Steaua București şi Fotbal Club Steaua București, echipa finanţată de Gigi Becali, se află de mai mult timp în conflict după ce gruparea Armatei a obţinut în instanţă anularea mărcii înregistrate de formația din Liga 1. În urma acestui conflict, contractul dintre FC Steaua şi CSA privind dreptul clubului de fotbal de a folosi terenurile complexului din bulevardul Ghencea nu a mai fost prelungit după expirarea, în această vară, a ultimei înţelegeri. În plus, CSA Steaua a redeschis, de curând, Centrul de Fotbal pentru copii şi juniori, echipele pe grupe de vârstă urmând să fie înscrise în Campionatul Municipiului Bucureşti. De asemenea, oficialii CSA Steaua au anunţat că doresc înfiinţarea unei echipe de seniori în cadrul clubului militar, care să fie înscrisă în Liga a IV-a.

În aceste condiții, finanţatorul FC Steaua București, Gigi Becali, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că este dispus să cedeze echipa de fotbal Ministerului Apărării Naţionale, în anumite condiţii, şi că i-ar plăcea să investească la gruparea Petrolul Ploieşti. Becali a prezentat și un document din momentul în care a preluat Steaua, în care se specifică faptul că va plăti datoria de aproximativ 900.000 de euro către Bancorex, dar și tradiţia şi gloria clubului Steaua Bucureşti de la CSA Steaua.

„Dacă o vor, o dau înapoi. Că ei zic că fac echipă. Uite cum o dau eu pe Steaua! Am luat-o pe locul 12 şi zece milioane pagubă şi o dau aşa: zero datorii, bine, nu zero datorii, o dau cu o lună neplătite salariile, adică a doua lună când vine, să plătească ei repede, ca să vadă cum e. Să vină luna şi să plătească 7-800 de mii, un milion aproape cu taxe. Să-i doară. Banii din ianuarie, din drepturile de televizare, îi iau eu, că o să zică un milion jumătate, plătim din ăia. Le-o dau cu coeficient UEFA, că ei o distruseseră, nici nu mai ştiam de Cupele Europene, şi le-o dau şi cu jucători în Divizia A. Dar le-o dau în iarnă. L-am sunat pe ministru (n.r. - ministrul Apărării, Mircea Duşa). Nu răspunde. E un om de mare calitate, dar, să mă scuze, nu are putere. Ca să fii ministru trebuie să ai putere. Păi răspunde-i lui Becali, dacă tot ai zis că faci echipă. Nu vreau să iau echipa sau ia să vedem în ce condiţii o preluăm. Că aşa ca să-şi baţi joc...”, a declarat Gigi Becali.

De la actuala sa formaţie, Becali ar păstra opt jucători şi patru-cinci juniori, cu care ar merge la o echipă finanţată de o primărie, precizând că îi place foarte mult de FC Petrolul. Clubul de fotbal se bazează pe venituri de zece milioane de euro până la 1 iulie 2016, a precizat Becali. În cei peste 12 ani de când este patronul FC Steaua, Becali susţine că a adus 150 de milioane de euro în ţară, plătind 50 de milioane de euro taxe şi impozite. Gigi Becali a afirmat că Steaua i-a adus celebritate, iar celebritatea l-a dus la închisoare.