Gigi Becali își recapătă dreptul la muncă

SE JUDECA IN MEDGIDIA , CA-I PLINA DE MACHIDONI HOTI SI BANDITI , CA ACEST BECALI .
IA TRECUT GATUL LUI MACHIDONUL , CE UITATURA DE BANDIT SI CE PREFACUT ESTE , CA VEZI DOAMNE ESTE BOLNAV , SA O STEARGA DIN TARA , CA AICI NU SINT MEDICI BUNI , PENTRU AL TRATA , INSEAMNA CA-I SANATOS , DIN MOMENT CE CERE SA MUNCEASCA , TREBUIE CONFISCAT TOT CE A FURAT SI NU POATE JUSTIFICA , FARA OCOLISURI SI MANEVRE LEGALE SI LEGI PENTRU HOTI , CARE IA FACUT MILIARDARI PESTE NOAPTE , A FACUT BINE ? CARE BINE ? CA A FURAT CU MILIARDELE SI ACUM DA SI LA PROSTI CATEVA PICATURI DIN CE A FURAT , ASTA TREBUIA INCHIS PE VIATA SI CONFISCAT ABSOLUT TOT , SA RAMANA IN CURUL GOL GOLANUL ASTA , NU CATIVA ANI DE PUSCARIE SI AVEREA DE MILIARDE , PAMANTURI SI CEA MAI FURAT SA-I RAMANA INTACTE , ASTEA SINT LEGILE PENTRU HOTII SI BANDITII ROMANIEI , DIN CAUZA LA ASA LEGI NU SE MAI RESPECTA OAMENII CEI CARE MUNCESC CINSTIT SI AJUNG LA VIRSTA DE PENSIONARE , DUPA 30-40 DE ANI DE MUNCA SA NU AIBE CE MANCA SI CU CE SA-SI PLATEASCA DATORIILE , MAI VOTATI ORDINARII CARE VA FAC LEGI PENTRU APARAREA HOTILOR SI BANDITILOR , CARE SINT SCOSI CA FIIND EROII ROMANIEI , TIP GIGI BECALI , ADRIAN NASTASE SI TOTI CERE AU INFUNDAT PUSCARIILE , PENTRU PUTIN TIMP PENTRU FURTURILE SI DISTRUGEREA ROMANIEI SI ACESTUI POPOR.