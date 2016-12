Gigi Becali, la mâna medicilor legişti constănţeni

Aglomeraţie şi haos, ieri dimineaţă, la Tribunalul Constanţa. Vestea că Gigi Becali va fi adus la instanţă a făcut repede înconjurul oraşului, aşa că mulţi curioşi au venit într-un suflet să-l vadă pe latifundiarul din Pipera. Au fost dezamăgiţi, şi asta pentru că Gigi Becali a fost adus „pe blat” în sediul Tribunalului Constanţa, mult mai devreme decât ora la care fusese anunţată sosirea lui. La plecare, Becali a fost scos din clădire pe uşa rezervată magistraţilor. În plus, latifundiarul a fost flancat în permanenţă de gardienii Penitenciarului Poarta Albă, care au avut grijă să-l ferească pe finanţatorul Stelei de privirile curioşilor şi de jurnaliştii care au aşteptat apariţia lui. Gigi Becali s-a prezentat în faţa magistraţilor purtând un guler cervical şi cu discursul dinainte pregătit.

EVOLUŢIE GALOPANTĂ În instanţă, primul la cuvânt a fost avocatul care-l reprezintă pe Becali, Bogdan Vlad. Acesta a susţinut că finanţatorul Stelei solicită întreruperea executării pedepsei, pe motiv că suferă de hernie de disc cervicală, iar starea sa de sănătate s-a agravat galopant în ultima perioadă. Apărătorul lui Becali a mai spus că acesta are nevoie urgentă de o intervenţie chirurgicală. „Pentru a dovedi cele spuse astăzi în faţa dvs., cerem efectuarea unei expertize medico-legale pentru a se stabili care este starea de sănătate a clientului meu”, a precizat avocatul. În plus, el a solicitat ca Gigi Becali să fie eliberat temporar din penitenciar, până la efectuarea expertizei. În replică, procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa (DNA) a susţinut că nu se impune lăsarea în libertate a lui Becali. Instanţa i-a respins latifundiarului solicitarea, dar a fost de acord cu efectuarea expertizei medico-legale de către Serviciul de Medicină Legală Constanţa, până la termenul de pe 29 ianuarie.

NEMULŢUMIT A urmat discursul finanţatorului clubului Steaua Bucureşti, presărat cu citate religioase, care a durat aproape o jumătate de oră. Gigi Becali l-a rugat pe judecător să-l lase să-şi spună tot oful. „Boala de care sufăr de 20-25 de ani nu poate fi tratată în regim de detenţie şi vreau să mă operez în străinătate. Am încercat s-o tratez cu diverse remedii, inclusiv naturiste - venin de albine -, dar tratamentele nu au dat rezultate. Un medic din Germania şi un altul din America mi-au spus să mă operez pentru că altfel nu o să mă mai pot mişca. Au fost şi unele voci care mi-au cerut să amân intervenţia pentru că este dificilă, nu se garantează reuşita acesteia şi, în timp, pot apărea noi tehnici de tratament. Sincer, mi-a fost frică, dar acum sunt decis să mă operez. Nu mai dorm noaptea din cauza durerii, am obosit”, a susţinut Becali. El a adăugat că familia sa nu a ştiut nimic despre suferinţa lui. “Când mă apucau durerile, mă duceam la Palat şi chemam medicul să-mi facă injecţii”, a mai spus Becali. Latifundiarul s-a arătat nemulţumit de faptul că el execută pedeapsa în regim deschis, dar are parte de un tratament de maximă siguranţă. „ANP funcţionează ca o sectă militară, pe care nu o interesează legile statului. Trebuia să am până acum 20 de zile de ieşire din penitenciar şi mi-au spus că nu reprezintă un drept al meu sau un stimulent", a spus Becali. Declaraţiile sale au fost întărite de avocat: „Aţi văzut cum l-au adus în sală, înconjurat de gardieni? La regim deschis, diferenţa constă în gradul de libertate şi de mişcare: în regim deschis te poţi deplasa în afara penitenciarului fără pază”, a spus Bogdan Vlad.