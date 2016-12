Gigi Becali, pus în libertate de judecătorii constănțeni

Speranțele lui Gigi Becali de a scăpa din închisoare nu au fost în zadar! După ce a executat două treimi din pedeapsă și după nenumărate cereri înaintate instanțelor constănțene sub diverse pretexte, latifundiarul din Pipera a reușit să-i convingă pe magistrați să-l elibereze condiționat. Vineri, Tribunalul Constanța a decis ca Gigi Becali să părăsească Penitenciarul Poarta Albă înainte de ispășirea pedepsei de trei ani și jumătate la care a fost condamnat pentru fapte de corupție. În jurul orei 14.00, finanțatorul Stelei a ieșit pe poarta închisorii și a stat de vorbă cu jurnaliștii care-l așteptau. El a declarat că viața în spatele gratiilor l-a schimbat radical și că acum este un alt om. „Mai întâi vreau să împlinesc dreptatea Domnului, să mă împac cu toți oamenii pe care i-am supărat și să mă ierte toți: jurnaliștii pe care i-am jignit, politicieni, judecători, procurori, orice om pe care eu l-am supărat cu cel mai mic lucru. Eu nu mai pot să doresc răul nimănui, pentru că eu la rugăciune mă rog și pentru dușmani. Atunci ar însemna că-l mint pe Dumnezeu. Omul are în adâncul sufletului o mică răutate, pe care eu încerc să o înving. Sunt unele persoane care mi-au făcut rău, dar eu le cer și lor iertare, dacă eu am făcut ceva greșit”, a spus Gigi Becali. ”Planul meu de viitor este mântuirea. La palat la mine vor fi numai muzică religioasă și oameni duhovnicești. O să cumpăr o tipografie în care se tipăresc numai lucrări ortodoxe, despre Sfinții Părinți, rugăciuni. Voi face o misiune ortodoxă din mântuirea neamului. (...) Toată averea mea o s-o folosesc pentru mântuirea neamului - spitale, nu spital, spitale voi face. Biserici. Numai că să știe toată lumea: niciun leu nu voi mai da în fața casei mele sau pe la palat. Să nu mă mai aștepte nimeni că nu mai dau nici cinci bănuți. Voi căuta spitale, voi ajuta oameni bolnavi”, a adăugat patronul Stelei.

MESAJ PENTRU MINISTRUL JUSTIȚIEI Acesta i-a transmis un mesaj și ministrului Justiției, Robert Cazanciuc. ”Îi transmit capului care conduce (Ministerul Justiției - n.r.), care este ministrul Justiției - să mă ierte că suntem în post -, că nu ai nevoie de niciun ban ca să fii om. Că a spus că un miliard de euro ne trebuie pentru pușcării. N-ai nevoie de niciun ban ca să fii om. N-ai nevoie de niciun ban ca să aplici legea. (...) Nu trebuie niciun ban ca să înțelegi că MM Stoica are un an de pușcărie și două luni și nu a ieșit de acolo. Când el trebuie să iasă 25 de zile afară. Nu trebuie să dai niciun miliard de euro și niciun euro ca să iasă Dan Voiculescu, să se ducă acasă 15 zile pe an... Nu trebuie să dai niciun ban ca Giovanni, după un an și ceva de pușcărie, să iasă 15 zile... Nu trebuie să dai niciun ban ca să-l lași pe Gică Popescu să se ducă acasă. Are regim semideschis. Din 25 de zile s-a dus numai o zi. Borcea s-a dus numai o zi. Victor s-a dus numai o zi acasă. (...) Nu pot să trec cu vederea. Voi lupta ca oamenii să nu devină animale (...) Să mă ierte cei de la ANP, dar sistemul ăsta trebuie să cadă”, a mai spus Gigi Becali. Acesta a mai spus că are de gând să iasă din viața publică. ”Voi ieşi din viaţa publică. Sunt liber şi mulţumesc că sunt liber. (...) Cine pariază că nu se schimbă Becali greşeşte! Eu sunt altul acum. Ca să fac asta, trebuie să ies din viaţa publică”, a precizat finanțatorul Stelei.

ULTIMA ÎNFĂȚIȘARE Amintim că ultima apariție a latifundiarului din Pipera în fața magistraților a avut loc marți, la Tribunalul Constanța, unde s-au judecat contestațiile procurorilor DNA Constanța împotriva deciziilor Judecătoriei Medgidia de a-l elibera condiționat pe Gigi Becali. Este vorba despre o cerere înaintată personal de acesta și despre propunerea comisiei Penitenciarului Poarta Albă, care a apreciat că deținutul îndeplinește toate condițiile pentru a pleca din închisoare înainte de executarea totală a pedepsei. Procurorii au vorbit despre zilele muncite de acesta la Academia de Fotbal „Gh. Hagi”, dar și despre două cărți scrise de latifundiar în închisoare, care i-ar fi redus pedeapsa cu 185 de zile. „Lucrările publicate de inculpat, „Muntele Athos - Patria Ortodoxiei” și „Becali și Steaua”, nu reprezintă lucrări științifice. În plus, este de notorietate faptul că Gigi Becali a fost favorizat la locul de muncă... Ceea ce a făcut el acolo este pus sub semnul întrebării, dar nu avem dovezi că nu și-a îndeplinit sarcinile primite, așa că nu putem contesta modalitatea în care deținutul a muncit la Academie”, a afirmat procurorul DNA Constanța. În replică, avocatul lui Gigi Becali, Aurica Grigorescu, a spus că acesta a dat dovadă de un comportament exemplar în penitenciar, a fost recompensat de 11 ori, a beneficiat de mai multe permisii și a participat la toate activitățile din închisoare.