Gigi Becali s-a întors la închisoare

Finanţatorul Stelei, Gigi Becali, s-a întors ieri dimineaţă la Penitenciarul Poarta Albă, după permisia de 24 de ore pe care a primit-o pentru bună purtare. Latifundiarul a ajuns la Poarta Albă în jurul orei 8.30. La sosire, Gigi Becali a declarat că a fost acasă şi că este mulţumit după ce şi-a liniştit familia. „M-au văzut fetele, sunt sănătos, nu sunt chelios, nu sunt bătrân, nu sunt slăbit. M-au văzut, tata e puternic, le-am pupat dimineaţă, am venit aici şi gata!”. Gigi Becali a mai spus că ar fi trebuit să beneficieze de astfel de învoiri mai devreme. „De ce nu puteau să facă chestiunea asta după trei luni de puşcărie? Era normal, pentru că asta spune legea. Ia Becali două zile acum, după trei luni, du-te acasă. După şase luni, după încă două luni, mai ia încă trei zile şi tot aşa. Când se împlinea anul se făceau 30 de zile, aşa cum spune legea... Nu cerşesc eu, legea ţării mele îmi dă acest drept. Şi nu-mi mai chinuiai familia şi mama...”, a declarat patronul Stelei.

SPERANŢE LA CEDO Gigi Becali speră că judecătorii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) îi vor permite să meargă la tratament. “Peste două săptămâni face Dumnezeu un semn spre mine şi mă eliberează CEDO, în regim de urgenţă. E un articol care spune că nu poţi să ţii omul bolnav grav în puşcărie. Eu am certificat medical. Nu se poate vindeca omul în puşcărie, aşa că CEDO obligă statul român să ia măsuri. Procurorul general şi ministrul Justiţiei fac demersuri la Curtea Supremă. Şi spun: “Daţi-l afară din puşcărie, să se vindece şi după aia să vină înapoi”. Şi eu mă vindec mai greu... cam în doi, trei ani. Mă vindec până la 1 decembrie, când vine noul preşedinte, şi, pac, Becali primeşte graţiere. Dar cine ştie? Poate se ambiţionează şi tata Băse şi buf”, a mai spus Becali. Întrebat de jurnalişti de ce nu mai poartă gulerul cervical, Becali a răspuns că l-a dat jos când a ieşit din închisoare pentru că nu a vrut să apară în faţa ţării ca un “Becali găină”. “Eu sufăr de hernie cervicală şi nu poate să spună nimeni altceva. Nu am vrut să apar în faţa ţării mele şi neamului ca un Becali găină, am vrut să apar ca un leu”, a explicat latifundiarul.

ATACĂ “VALIZA” Finanţatorul Stelei a mai anunţat că are de gând să ceară aplicarea legii mai favorabile în dosarul “Valiza”, în care a fost condamnat la trei ani de închisoare. Acesta spune că fapta pentru care a fost judecat s-a dezincriminat între timp, după intrarea în vigoare a noului Cod Penal. “Dacă s-a dezincriminat, mă duc, fac contestaţie la executare în dosarul “Valiza”, se constată că s-a dezincriminat, se descontopesc faptele. Am luat şase luni la contopire pentru “Valiza”. Cade “Valiza”, cad şi cele şase luni, rămâne Becali cu trei ani. Mai muncesc două, trei luni - scădere, mai scriu o carte de religie şi una de sport şi scad din doi ani încă şase luni şi rămân cu un an şi jumătate”, a declarat Becali. Permisia de 24 de ore i-a fost acordată pentru bună purtare finanţatorului Stelei în urma deciziei luate, în luna aprilie, de comisia de specialitate a penitenciarului.