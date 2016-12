Gigi Becali și-a recăpătat dreptul la muncă și la vizite

De când a ajuns la pușcărie, Gigi Becali duce o luptă aproape continuă cu Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). El susține că este discriminat în închisoare și că nu i se respectă drepturile acordate deținuților care-și execută pedepsele în regim semideschis. Cea mai recentă acuzație adusă de latifundiar ANP și Penitenciarului Poarta Albă, unde se află încarcerat, este că a fost sancționat abuziv pentru comportamentul pe care l-a avut în permisia de 24 de ore primită luna trecută. Becali a contestat în instanță decizia comisiei Penitenciarului Poarta Albă, prin care i s-a interzis dreptul la muncă și i-au fost reduse pachetele și vizitele la care avea dreptul. Reprezentanții penitenciarului i-au reproșat patronului Stelei că a avut o intervenţie în cadrul unei emisiuni televizate şi că a dat presei mai multe declaraţii nepotrivite. În cele 24 de ore petrecute în afara zidurilor închisorii, Becali şi-a vizitat familia, a mers la cimitir, la mormântul mătuşii sale, şi s-a întâlnit cu unii dintre jucătorii Stelei şi cu antrenorul Laurenţiu Reghecampf.

ARGUMENTE Gigi Becali a apărut, ieri, în fața magistraților Judecătoriei Medgidia pentru a-și susține cauza. ”Sunt aici, în fața dumneavoastră, pentru că am luat atitudine, iar acum suferă familia mea și nu e corect. Eu am acceptat să fiu jertfit, dar nu și persoanele dragi mie. Nu mi-a fost făcut instructajul înainte să ies din închisoare, nu am știut că nu am voie să vorbesc cu presa. Iar acum, din această cauză, s-a făcut o coaliție împotriva mea”, a declarat Gigi Becali. El a adăugat că relația cu presa este un drept prevăzut în lege și nu și-a luat niciun angajament că nu va discuta cu ziariștii. ”În măsura în care jurnaliștii îl vor urmări pe clientul meu, așa cum, de altfel, s-a și întâmplat, evident că va vorbi cu dânșii. Mi se pare absurdă această sancțiune. Contactul cu presa este un drept legal, prevăzut expres de legea de executare a pedepselor“, a declarat avocatul Bogdan Vlad, la ieșirea din sediul instanței. După deliberări, Judecătoria Medgidia a admis contestația formulată de Gigi Becali și a anulat sancțiunile disciplinare primite de acesta. Deoarece hotărârea este definitivă, finanțatorul Stelei și-a recăpătat drepturile pierdute în urmă cu o lună. El va putea munci în continuare la Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi”, iar familia și prietenii îl vor putea vizita și îi vor putea aduce pachete.