Gigi s-a aliat cu Udrea la locale

CALCULE Pedeliştii sunt speriaţi ca naiba de alegeri, altfel nu se explică disperarea cu care caută aliaţi pentru scrutinul din acest an. Încearcă să-şi schimbe identitatea, culoarea, sigla, numele şi tot, pentru a-şi şterge urma. Ca atare, au inventat un soi de Mişcare Populară, de centru-dreapta, cu care vor să “ia faţa” electoratului şi să fie o contrapondere la Uniunea Social Liberală (USL), care este de stânga. Unii portocalii au susţinut că Mişcarea Populară ar trebui să fie construită înainte de alegeri şi să includă PNŢCD, PNG, PDL şi Partidul Ecologist. Alţii nici nu vor să audă de PNG. Cristian Preda crede că “o alianţă politică de succes, indiferent că se va numi Mişcarea Populară sau altfel, nu va putea include traseişti, corupţi sau guralivi de tipul Becali, Dan Diaconescu şi alţii, care nu au nicio idee despre guvernarea contemporană”. Preda spune că singura contribuţie “pozitivă a lui Gigi Becali la politica românească ar fi tăcerea”. Şi Sebastian Lăzăroiu a afirmat vineri că în cadrul Mişcării Populare nu-şi pot găsi locul partide precum PNG sau formaţiunea lui Dan Diaconescu, dar se poate alătura UNPR-ul, care deşi de centru-stânga, a susţinut la guvernare măsuri mai degrabă de dreapta.

PNG-PDL, SUSŢINERE ÎN CAPITALĂ Ei bine, cu toate astea, sâmbătă, PDL s-a “becalizat” pe mâna Elenei Udrea, care şi-a făcut nişte calcule şi s-a gândit că nu i-ar strica totuşi o alianţă cu Gigi Becali, patronul echipei de fotbal Steaua. Va fi totuşi foarte greu de „digerat” şi pentru pedelişti, şi pentru românul de rând integrarea PNG-ului lui Gigi Becali în PDL! Liderul PNG s-a lăudat că s-a întâlnit cu Elena Udrea şi au stabilit să meargă împreună în alegeri! După discuţiile cu „blonda de la Cotroceni”, el a declarat: “Nu mai pot să fiu chiar Becali ăla pe care îl ştiaţi până acum, pentru că nu mai sunt eu comandantul”. El a spus jurnaliştilor că ştie cine va fi candidatul PDL la Primăria Generală a capitalei şi, deşi este o altă persoană decât aceea pe care o dorise el, respectiv Liviu Negoiţă, el a pus condiţii: să nu fie “ăla rârâit, care a fost ministrul Culturii” şi “nici ălălalt Cristian Preda, că amândoi nu fac nici cât negrul de sub unghie”: “Dacă e Preda, imediat plec acasă. Dar ce, eu mă duc cu unu să pierd? La pierzanie nu mă duc niciodată! Ce să câştige Preda?”. El a dezvăluit doar că viitorul candidat pedelist pentru capitală “e o persoană care stă mai bine în sondaje decât Negoiţă. Este membru PDL, chiar un membru marcant”. El a susţinut că atragerea sa şi a partidului lângă PDL are legătură cu banii, pentru că Traian Băsescu şi PDL nu au nevoie de oameni care se laudă cu câte cărţi au citit: “Şi să fii fraier să nu-l atragi pe Becali, care la ora asta are un 5-6%... Fără să mă chinui prea mult”. Deci asta e reşaparea partidului condus de Emil Boc? Un partid în care să dicteze, să bată cu pumnul în masă, să înjure şi să se măscărească cu Gigi Becali... Vă mai amintiţi acum câteva zile scandalul de la Tribunalul Bucureşti, unde vărul lui Gigi, alias Giovani Becali, urla: “Să vă ferească Dumnezeu să ajungă familia mea să conducă ţara!”? No comment!