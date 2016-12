Gimnastele tricolore se pregătesc la Constanța

Gazdă tradițională pentru gimnastele tricolore, Constanța le oferă componentelor lotului olimpic feminin de gimnastică al României ocazia de a îmbina minivacanța cu antrenamentele. Fără antrenorii Mariana Bitang și Octavian Bellu, rămași în Capitală, Cătălina Ponor și compania au sosit joi seară în orașul de la țărmul mării, însoțite de antrenorul Lucian Sandu. Vineri dimineață, gimnastele tricolore au făcut o scurtă alergare pe malul mării, s-au bucurat de plajă și de razele soarelui, iar după-amiază au efectuat un prim antrenament în sala de gimnastică de la complexul sportiv„Tomis”. Ele vor rămâne la Constanța până marți, plecând apoi spre Izvorani, unde vor continua pregătirea cu o țintă clară: participarea la Campionatele Mondiale de la Glasgow, care vor avea loc în perioada 23 octombrie - 1 noiembrie. „Mă bucur că facem acest cantonament de relaxare la Constanța, pentru că nu am mai fost de multă vreme la mare. Ne propunem să progresăm și să facem o echipă bună pentru Mondiale, unde ne dorim să obținem calificarea la Jocurile Olimpice și, de ce nu, să ne batem pentru un loc pe podium”, a spus Larisa Iordache. Revenită după o accidentare la gleznă, vicecampioana mondială s-a arătat încântată de revenirea în activitatea de performanță a Cătălinei Ponor. „Ne dă un plus în echipă și ne ajută foarte mult. Tot respectul pentru Cătălina, care a arătat încă o dată un caracter puternic”, a adăugat Larisa Iordache.

PONOR, GAZDĂ ȘI OASPETE

În postura de gazdă și oaspete, în același timp, s-a aflat tripla campioană olimpică de la Atena 2004, Cătălina Ponor, revenită la antrenamente după trei ani de pauză. „Mă simt foarte bine la Constanța și această sală îmi trezește amintiri frumoase. Este locul unde am crescut, unde am copilărit și am plecat spre marea performanță. Le-am și spus fetelor: „Bine ați venit în sala mea!“. Sunt bine și fizic, și psihic, chiar dacă mai sunt unele mici probleme, normale însă după atâția ani de pauză. Întotdeauna lumea a fost cu ochii pe mine, dar nu vreau să o simt ca pe o presiune. Cel mai important este să revin și să ajut echipa să se califice la Jocurile Olimpice. Să lăsăm totul să vină de la sine. Aș vrea să mă antrenez liniștită, să merg la concursuri liniștită și rezultatele vor veni”, a explicat Ponor.

În cantonamentul de la Constanța se află toate cele nouă sportive din lotul cu care se țintește spre Campionatul Mondial: Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Andreea Munteanu, Andreea Iridon, Silvia Zarzu, Anamaria Ocolișan, Laura Jurcă, Ștefania Stănilă și Dora Vulcan. „Întotdeauna ne-am simțit bine la Constanța. Sunt cinci zile cu un pic de relaxare, în care încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul, pentru că începem pregătirea pentru Campionatul Mondial și nu vom mai avea timp de vacanță. Ponor își dorește foarte mult să ajute echipa și sper să fim și mai puternici după revenirea ei”, a completat antrenorul Lucian Sandu.