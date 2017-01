Gina Lollobrigida se mărită

Actriţa italiană, în vîrstă de 79 de ani, se va căsători cu un bărbat care are aproape jumătate din vîrsta ei, cu care are o relaţie de peste 20 de ani. Gina Lollobrigida a făcut anunţul în timpul unui interviu pentru o revistă spaniolă. Viitorul soţ este un om de afaceri din Barcelona, Javier Rigau, în vîrstă de 45 de ani, cu care vedeta are o relaţie de peste 20 de ani. Cei doi s-au întîlnit prima dată la Monte Carlo, pe cînd actriţa avea 57 de ani, iar iubitul ei avea 23 de ani, şi diva spune că la început totul a fost doar atracţie fizică iar dragostea a venit mai tîrziu.

Gina Lollobrigida se alătură astfel listei de staruri feminine care s-au căsătorit cu bărbaţi foarte tineri: Demi Moore, în vîrstă de 43 de ani, s-a căsătorit cu Ashton Kutcher, de 28 de ani, Madonna, în vîrstă de 48 de ani, cu regizorul Guy Ritchie, de 38 de ani, Kim Cattral, starul din "Totul despre sex", în vîrstă de 49 de ani, cu Alan Wyse, de 26 de ani. Actriţa a indicat că nunta va avea loc pînă la sfîrşitul anului. Aceasta ar fi a doua căsătorie a actriţei, după cea cu medicul iugoslav Milko Skofic, care a durat 22 de ani, divorţul pronunţîndu-se în 1971.