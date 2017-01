Gina Pistol, pilot de Formula 1 pe apă

Cu o lună înaintea Class One Romanian Grand Prix, etapă din cadrul World Powerboat Championship, Power Marine a organizat, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, o nouă sesiune specială de antrenamente, în cadrul cărora vedete din show-bizz-ul românesc urcă la bordul unei ambarcaţiuni cu motor. După Radu Mazăre şi Mihaela Rădulescu şi membrii trupei “Bere Gratis”, sîmbătă a fost rîndul vedetei Playboy Gina Pistol să-şi demonstreze calităţile de pilot pe apă la bordul unui catamaran, pe o porţiune din circuitul pe care îl vor parcurge piloţii din Class One. “Este pentru prima oară cînd mă urc într-o astfel de ambarcaţiune. Şi fără tocuri... Sper să nu mi se întîmple nimic şi totul să fie OK”, a spus, înaintea cursei, Gina Pistol. Echipată cu vesta de salvare, Gina a trecut la conducerea ambarcaţiunii, pe care a pilotat-o cu îndemînare, promiţînd că o să se mai antreneze, nu înainte de a lua lecţii de... înot. “Sincer, nu mă aşteptam să fie atît de multă adrenalină. Cele mai tari senzaţii le-am trăit pînă acum în parcul de distracţii Disneyland, dar ce-am făcut azi (n.r. - sîmbătă) nu se compară cu nimic. Eu am crezut că merg tare, dar de fapt am mers încet. Îmi tremură mîinile şi cred că am făcut febră şi la picioare”. Dacă anul trecut nu a urmărit cursa, Gina Pistol a promis că nu va lipsi la sfîrşitul lunii august de la etapa de la Mamaia. “Nu ştiu cine a participat anul trecut. Dar pentru ediţia din acest an promit că voi studia CV-urile participanţilor. Voi vedea cît sînt de drăguţi. Voi veni în august la Class One. Pe moment îmi este frică să încerc o barcă adevărată. Ai impresia că zbori din barcă. Am înţeles că Şeicul are o barcă mult mai mare şi mai puternică şi mi-ar fi frică să mă urc”, a spus Gina Pistol. Referitor la proiectul care se doreşte să fie o soluţie pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor spitalizaţi pe termen lung şi să reducă stresul cauzat de internare şi boală, proiect iniţiat de Power Marine, împreună cu Mihaela Rădulescu, în calitatea sa de Ambasador United Way România, Gina Pistol a avut numai cuvinte de laudă: “Este o idee foarte bună, mai ales că ajuţi pe cineva”.

Reamintim că în cadrul celor patru zile de concurs ale Class One Romanian Grand Prix vor fi organizate două evenimente inedite: 100 mph Club şi Match Race. Primul eveniment oferă împătimiţilor posibilitatea de a face un tur pe circuitul Class 1, pentru cele 32 de locuri licitaţia pornind de la 500 de euro. Fiecare participant va primi: diploma “100 Mph Club“, pe care se va menţiona viteza atinsă, permis de acces cu fotografie, echipament oficial Class 1, şapcă şi tricou, acces în ziua respectivă pentru “Class One VIP Hospitality“. Cel de-al doilea eveniment va fi o cursă în toată regula, fiind disponibile doar opt locuri, pentru care licitaţia va începe de la 1.000 de euro. Toate biletele disponibile pentru aceste două programe vor fi scoase la licitaţie, iar banii vor fi donaţi către United Way România, pentru un program umanitar destinat copiilor. Ofertele de preţ pentru licitaţie se trimit la office@power-marine.ro.