Ginecolog constănţean, vinovat de moartea unei tinere

Pe 6 mai 2010, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Florian Stoian, anunţa o posibilă culpă medicală în cazul unui ginecolog din cadrul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, respectiv dr. Riad Hany. Din fişa medicală a pacientei (Sadula Rabia, de 15 ani - n.r.), a reieşit că aceasta s-a prezentat la spital luni, 3 mai, la orele prânzului, cu un avort incomplet şi cu pierderi masive de sânge. În jurul orei 23.00, fata a fost chiuretată, medicul ginecolog constatând că fătul este mort. În urma intervenţiei, adolescenta a fost internată la secţia Terapie Intensivă. Potrivit reprezentanţilor spitalului, patru ore mai târziu, adolescenta a murit în urma unui stop cardio-respirator. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a declarat atunci că, în urma celor petrecute, conducerea a luat o serie de măsuri, printre care: suspendarea raporturilor de muncă între SCJU Constanţa şi dr. Hany Riad; demararea unei anchete interne şi sesizarea consiliului medical al SCJU Constanţa; sesizarea comisiei de malpraxis de la Direcţia de Sănătate Publică; sesizarea Colegiului Medicilor cu privire la acest caz.

DIN REZULTATELE NECROPSIEI A REIEŞIT CĂ ADOLESCENTA A AVUT O MOARTE VIOLENTĂ

După prezentarea documentelor către Colegiul Medicilor şi către Institutul de Medicină Legală “Mina Minovici”, urma să se stabilească dacă există o legătură între intervenţia chirurgicală şi deces“, a declarat, la acea dată, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, inspector Radu Croitoru. „Noi am fost sesizaţi de către conducerea spitalului. Am deschis o anchetă în acest caz, sub aspectul unei culpe medicale. Nu ne putem pronunţa deoarece ancheta este încă în desfăşurare“, a spus, la rândul său, şeful Secţiei 3 Poliţie Constanţa, scms. Mircea Vizitiu.

PĂRINŢII L-AU TOT ACUZAT. Părinţii fetei l-au acuzat pe medic că le-ar fi cerut bani pentru a efectua intervenţia chirurgicală. Tatăl fetei a spus că doctorul i-ar fi spus că poate să rezolve situaţia şi că i-ar fi cerut o sumă importantă pentru a efectua intervenţia. “Azi (ieri - n.r.) a fost dat verdictul de malpraxis, în cazul doctorului acuzat, iar mâine (azi - n.r.) urmează să înaintăm înştiinţarea. Vom înştiinţa familia, dar şi Spitalul, iar pe baza acesteia, ei au libera alegere să meargă în instanţă”, a declarat directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina. Precizăm că preşedintele Comisiei de Malpraxis din cadrul DSPJ este dr. Mihaela Dinisov. De-a lungul timpului s-a constatat că rezultatele reclamaţiilor de acest gen, ajunse în instanţă, nu au fost în favoarea familiilor.

REMEMBER. Amintim că, pe 16 martie 2010, dr. Emilia Borzea, din Constanţa, a fost primul medic acuzat de ucidere din culpă, în ultimii zece ani. Raportul expertizei medico-legale arăta că pacienta, de 41 de ani, care a murit pe 8 martie, în urma unei intervenţii chirurgicale, era însărcinată în 17 săptămâni, cu mult peste temenul limită care permite efectuarea unei întreruperi de sarcină.