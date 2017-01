Ginecologii refuză să facă avorturi la cerere!

15:05:26 / 25 Decembrie 2016

Trepadusii astia iau viata doar inainte de sarbatori ... Si dupa ... Dar nu in timpul sarbatorilor ... Colosal ! Adevarati romani ortodocsi . Exista statistici neoficiale care stupefiaza : in Romania , in 27 de ani de libertate originala , s-au facut 30 de milioane de avorturi . Adica , inca o data numarul romanilor existenti aici si aiurea . Ucidem copii nenascuti , ii ucidem pe cei nascuti in spitale insalubre si fara dotari , ucidem si batrani -suntem campioni la asta - ii ucidem pe ranitii in incendii , sau din accidentele de circulatie , nu avem spitale , nu avem scoli , nu avem cercetare , nu avem alea si alea si alea , dar suntem credinciosi , sarbatorim Craciunul pana la voma , petrecem netrebnic , dam bani pentru catedrale si biserici si manastiri si dam cu tifla Occidentului , care are din toate alea si se gandeste mai mult la om pe pamant , decat dupa ce Neantul il va fi cuprins ... Vai de steaua noastra !